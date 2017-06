Debatte zur Freigabe des Hanfs

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) In Ländern wie Uruguay, den Niederlanden und wohl bald auch Kanada kann Cannabis legal konsumiert werden. Der Besitz und der Handel der Droge, die aus der Hanfpflanze gewonnen wird, ist in Deutschland aber verboten. Ob das noch zeitgemäß ist, wird am Mittwoch, 28.Juni, um 18.30Uhr im Neuruppiner Café Tasca an der Regattastraße unter dem Motto "Legalize it?!" diskutiert. Eingeladen dazu hat die Linkspartei. Das Forum wird unter anderem besetzt sein mit der Ruppiner Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann und dem drogenpolitischen Sprecher der Linksfraktion des Bundestages, Frank Tempel.