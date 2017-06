Irakische Truppen rücken in Mossul vor

artikel-ansicht/dg/0/

Bagdad (dpa) Irakische Truppen sind staatlichen Medien zufolge in der IS-Hochburg Mossul weiter gegen die Terrormiliz Islamischer Staat vorgerückt. Einen halben Kilometer seien sie in das verbliebene Viertel der Dschihadisten in der Altstadt Mossuls eingedrungen.