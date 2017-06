Die Linke mischt jetzt im Wahlkampf mit

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (MZV) Der Rheinsberger Regionalverband der Linken hat am Dienstagabend den Kreistagsabgeordneten Johann Frederik Wilhelm Gerhard Over - weitläufig nur Freke genannt - zu ihrem Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters ernannt.

Over hatte sich bereits 2010 um den Posten des Rathauschefs der Prinzenstadt beworben. Er war seit 2008 Stadtverordneter, gab sein Mandat aber 2015 auf, um sich mehr der Politik im Kreis widmen zu können. Der 49-Jährige möchte eine Alternative zu den drei anderen Kandidaten Jan-Pieter Rau (CDU), Sven Alisch (SPD) und Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) bieten, die er als konservativ betrachtet. "Wir haben zwei Kandidaten der Rathauskoalition und zwei der CDU in drei Personen vereint", so Over. Damit spielt er darauf an, dass CDU und SPD im Stadtparlament eng zusammenarbeiten und damit die Mehrheiten für Beschlüsse herstellen. Zudem ist Frank Rudi-Schwochow immer noch Mitglied in der CDU.

Over selbst nennt als Wahlkampfziele unter anderem eine Verbesserung der Kita-Öffnungszeiten sowie der touristischen Infrastruktur, etwa Straßen und Radwege.