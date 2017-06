Todesfall wirft Fragen zur Sicherheit auf

artikel-ansicht/dg/0/

Lanke (MOZ) Nach dem Tod einer 44-jährigen Berlinerin am Ufer des Liepnitzsees, die von einem Ast erschlagen wurde, haben Kriminaltechniker den Unglücksort untersucht und Beweise gesichert. Unter anderem wurden Teile des morschen Astes geborgen, der am Dienstag gegen 15.15 Uhr die Frau tötete.

Am Unglücksort: Der Bernauer Stadtförster Dirk Reinhardt sägt für die Techniker der Kriminalpolizei die Bruchstelle des Astes ab. An dieser Stelle des Liepnitzsees wurde am Dienstagnachmittag eine 44-jährige Frau vom herabstürzenden Ast erschlagen

Am Mittwochmorgen liegt über dem Lanker Teil des Liepnitzsees eine fast beängstigende Stille. Wanderer schauen unterhalb der Fähre zur Insel betroffen auf das Flatterband der Polizei, mit dem der Unglücksort abgesperrt worden war. Unterbrochen wird die bedrückende Atmosphäre vom Anreißen einer Kettensäge: Der Bernauer Stadtförster Dirk Reinhardt schneidet ein 50 Kilogramm schweres Stück des Astes ab, sodass die Bruchstelle nun bei der Kriminaltechnik der Polizei als Beweis vorliegt. Deutlich zu sehen sind im Astinneren Segmente beschädigten Holzes. Dabei macht der gut 15 Meter lange Ast äußerlich einen vitalen Eindruck und ist durchaus kräftig mit jungem Laub bewachsen. Der Blick auf den Rest des Baumes zeigt allerdings zwei Meter unterhalb der acht Meter hohen Bruchstelle großflächige Schäden an der Baumrinde. Ein Kriminaltechniker verrichtet derweil schweigend seine Arbeit, fotografiert den Baum und vermisst den Ast. Direkt daneben: Eine Decke mit Resten eines Picknicks. Gläser und Becher, ein Messer. Der Boden ist blutrot gefärbt.

Im Barnim herrscht am Tag nach dem tragischen Unglücksfall Betroffenheit. So drückt Pressesprecher André Ullmann in Namen der Stadt Bernau sein Bedauern aus. "Den Angehörigen der Verstorbenen gilt unser tiefes Mitgefühl", heißt es. Zum Sachverhalt wollte sich die Stadt hingegen zunächst nicht äußern. Bestätigt wurde aber, dass das Waldstück zum Bernauer Stadtwald gehört. Dies war am Dienstag noch unklar geblieben, da die Berliner Forst ebenfalls Eigner großer Flächen rund um den Liepnitzsee ist. "Die Umstände, wie es zu diesem Vorfall kam, müssen jetzt geklärt werden. Hierfür wird die Stadt eng mit den ermittelnden Behörden zusammenarbeiten", reagierte Pressesprecher Ullmann auf MOZ-Anfragen. Diese Position überarbeitete die Stadt später. Immerhin stellen sich zunehmend Fragen zur Verkehrssicherheit. Zumal der Liepnitzwald im Sommer von Touristen geradezu überrannt wird und keineswegs ausgeschlossen werden kann, dass sich Vergleichbares wiederholt. In einer zweiten Antwort räumt die Stadt Bernau pauschal eine "Verkehrssicherungspflicht" ein. Der Zusatz "Anspruch und Aufwand ist hier weit geringer als bei der Verkehrssicherungspflicht in einem Park", weist auf die Besonderheiten im Wald hin. Dort gilt nach dem Bundeswaldgesetz (BwaldG) zunächst "Betreten auf eigene Gefahr". Allerdings verändert sich die juristische Sachlage, wenn beispielsweise ausgewiesene Wanderwege durch den Wald führen. Im konkreten Fall führt eine gerade erneuerte Holzbrücke über ein Fließ zum lauschigen Platz, der mit Tisch und Bänken zum Verweilen einlädt.

Der Liepnitzwald gehört zum 775 Quadratkilometer großen Naturpark Barnim, der sich über die Landkreise Oberhavel, Märkisch-Oderland und Barnim erstreckt und zu 55 Prozent aus Wald besteht. In der Naturpark-Verwaltung war am Mittwoch niemand für eine Stellungnahme erreichbar.