Solaranlagen für Freienhagen: Erst Rinderzucht, nun Sonnenernte

Rund 3,5 Millionen Euro werden in die Solaranlagen in Freienhagen investiert.

Nachdem die Kommunalpolitiker im benachbarten Neuholland bereits ihr Okay gegeben haben, steht das Vorhaben als nächstes in Liebenwalder Stadtverordnetensitzung auf der Tagesordnung - vermutlich im August. Die PEN ist ein Tochterunternehmen der Neuholländer Fleischrind GmbH, an der die ASG Solar GmbH aus Sachsen-Anhalt mit 50 Prozent beteiligt ist. Das Anliegen ist klar, die Sonne nutzen, um Energie zu gewinnen und diese dann verkaufen. "Als landwirtschaftliches Unternehmen sind wir einfach gezwungen, und auch andere Betätigungsfelder zu erschließen", erklärte Nils Fischer als Geschäftsführer des Unternehmensverbundes die Überlegungen. "Wir haben nach der Wende mehrere Stallstandorte übernommen, die seit Jahren nicht mehr genutzt werden. Die Ställe für die Viehhaltung herzurichten, sei aus ökonomischer Sicht nicht sinnvoll, weil einfach zu teuer, um den heute geforderten Umwelt- und Tierhaltungsstandards zu genügen. Außerdem sei die Viehhaltung nicht gerade lukrativ. "Wir haben uns von der Milchwirtschaft am Standort an der Eismeerstraße verabschiedet und auf pure Mast umgestellt", erklärte er.

Auf der anderen Seite seien die maroden Gebäude, die teilweise bereits eingestürzt seien, schwer zu sichern und damit ein erheblicher Kostenfaktor, um die Versicherungen dafür aufzubringen. "An vorhandenen Graffiti oder aufgebrochen Türen merken wir, dass sich Fremde auf den Geländen aufgehalten haben", so Fischer. Das sei für die ungebetenen Besucher ebenso gefährlich wie für das Unternehmen.

In diesem Zusammenhang verwies Fischer auf den vermutlich durch eine Brandstiftung abgebrannten Stall. "Das hat uns als Unternehmen schwer getroffen, darauf müssen wir reagieren." Deshalb sollen die alten Stallanlagen nun abgerissen und das zum Teil auch belastete Baumaterial fachgerecht entsorgt werden. Übrig bleiben die versiegelten Flächen, auf denen dann die Solarmodule aufgestellt werden. "Wir werden also keine zusätzlichen Flächen versiegeln, sonderen nur die sowieso schon bebauten weiter nutzen oder sogar entsiegeln", so der Chef der Agrar GmbH weiter. Denn die Module sollen in einer solchen Höhe aufgestellt werden, dass darunter Schafe grasen können. Skudden um genau zu sein, weil das sehr genügsame Tiere seien.

Die Flächen sollen in Absprache mit dem Umweltamt durch niedrigwachsende Hecken, in den Vögel nisten, oder Geröllschichten, die ein beliebter Lebensraum für Eidechsen seien, eingegrenzt werden.

Die Module werden im Boden auch nur verankert. Sie können also ohne weitere Probleme später wieder abgebaut werden.

Einzig auf der Stallanlage an der Eismeerstraße werden die Solarmodule den Tieren sozusagen aufs Dach gesetzt. Denn dort werden die Ställe weiter genutzt. Sie sind außerdem von der Statik so ausgelegt, dass sie die Last tragen können. Das ist nach Informationen von Fischer auch der erste Bereich, in dem die Photovoltaikanlagen aufgestellt werden. Der Landwirt hofft darauf, dass im Laufe des Jahres alle Genehmigungen erteilt und die konkreten Einspeisungspunkte für den Strom ins Netz mit dem Energieversorger festgelegt werden. Danach stünde dem Abriss der Bauten und der Aufstellung der Solarmodule nichts mehr im Wege.