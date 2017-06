Der OGA sucht die coolsten Sprung-Fotos

artikel-ansicht/dg/0/

Zühlsdorf (OGA) Die Badestellen in Oberhavel bieten sich zurzeit für lustige, akrobatische und kuriose Sprünge an. In unserer Bildergalerie (www.moz.de) zeigen wir einige Beispiele vom Strandbad Rahmer See in Zühlsdorf. Dort stellten sich Samantha Ayana (15 Jahre), Amy Ayana (7 Jahre) und Leon Neuenkirchen (12 Jahre) aus Birkenwerder für eine Foto-Serie zur Verfügung. Gerne stellen wir auch Bilder unserer Leser in die Fotoschau und auf unsere Facebook-Seite. Angebote können unter dem Motto "Coole Sprünge" an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: lokales@oranienburger-generalanzeiger.de geschickt werden (Bitte mit Ortsangabe und Namen). Viel Spaß!