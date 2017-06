Bank schließt  zwei Filialen

artikel-ansicht/dg/0/

Passow (MOZ) Zwei weitere Filialen in der Uckermark will die VR-Bank Uckermark Randow noch in diesem Jahr schließen. Davon betroffen sind die Außenstellen in Passow sowie in der Brüssower Allee in Prenzlau. Das wurde auf der Generalversammlung der Bank am Mittwoch in Prenzlau bekannt geben. Der Vorstand begründet diesen Schritt mit dem demografischen Wandel, einer wirtschaftlicheren Unternehmensführung und auch der geringeren Nutzung ländlicher Filialen durch die Kunden.