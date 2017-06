artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Bus der BVG ist am Mittwochmorgen in Berlin-Neukölln in Brand geraten. Grund war ein technischer Defekt, wie ein Sprecher der Polizei am Nachmittag sagte. Der Fahrer des Busses musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer eines weiteren BVG-Busses, der hinter dem brennenden Fahrzeug stand, konnte vor Ort behandelt werden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

