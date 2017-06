artikel-ansicht/dg/0/

Am 30. September haben Annedore und Juliane Weser das Lehnitzer Kulturhaus Friedrich Wolf für ihren Auftritt gebucht. Der Erlös kommt dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zugute. Es ist das zwölfte Benefiz-Konzert für den Volksbund. Vier Jahre ist es her, dass sie zuletzt für die Liebe im Allgemeinen und den Weltfrieden im Besonderen ihre Stimmen zum Schwingen gebracht und den Weg in die Herzen der Zuhörer gefunden haben.

Sie hatten zwei gute Gründe für ihre lange Auftrittspause. Sie heißen Maja und Johannes. Die Kinder von Juliane Weser kamen 2013 und 2016 zur Welt. Beide Mütter waren voll gefordert. Annedore Weser - als Mutter von Juliane - fand sich überwiegend im Großmutter-Enkel-Modus wieder.

Dass der Nachwuchs Musik im Blut hat, dürfte niemanden wundern. Gesungen wird eigentlich immer bei den Wesers. Sei's aus Spaß oder sei's aus guten Grund, um die Kinder zu beruhigen oder zum Einschlafen zu bringen. Für jede Gelegenheit wird ein Lied angestimmt, zum Teil auch selbst komponierte.

Mittlerweile ist die vierjährige Maja zum zweitgrößten Udo-Jürgens-Fan in der Familie aufgestiegen. "Aber bitte mit Sahne", ist ihr Lieblingstitel. Annedore Weser könnte ohne ihren Udo nicht leben. So verwundert es nicht, dass dem 2014 gestorbenen Star ein großer Teil des Benefiz-Konzert am 30. September gewidmet ist. "Wir erinnern mit einer musikalischen Hommage an ihn", sagt Annedore Weser.

Fast 30 Jahren gibt es die Weser Singers schon. Im Mittelpunkt standen stets Mutter und Tochter. Oft hatten sie Nachwuchsmusiker mit auf Bühne. Noch halten sie sich ein wenig bedeckt, was auf im Lehnitzer Kulturhaus geboten wird. "Es sind kleine Überraschungen geplant", verrät Annedore Weser.

Einen Schwung Karten für das Benefiz-Konzert haben sie schon verkauft. Sie kosten 15 Euro. Dafür ist Kaffee und ein Stück Kuchen inklusive. Wer von außerhalb kommt, kann Karten reservieren. Ihren Oranienburger Fans, die schlecht zu Fuß sind, werden die Karten auch schon mal nach Hause gebracht. Das gehört zum Weser-Service.