Schönefeld (dpa) Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann will anders als seine Vorgänger in Berlin kein Drehkreuz betreiben - so lange der neue Hauptstadtflughafen BER nicht eröffnet ist. "Der Flughafen Tegel ist, anders als unser ebenfalls großer Standort Düsseldorf, nicht für den Umsteigebetrieb ausgelegt", sagte er dem "Tagesspiegel" (Mittwoch). Air Berlin verdiene auf europäischen Strecken deutlich mehr daran, dass Passagiere direkt von oder nach Berlin flögen. Jedes Prozent weniger Umsteigepassagiere in Tegel entlaste die kriselnde Airline um rund zwei Millionen Euro im Jahr.