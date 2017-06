Kita-Konferenz: Eine Frage der Qualität

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (bu) Unter dem Motto "Welche Qualität brauchen unsere Kinder in der Kindertagesbetreuung?" fanden sich kürzlich mehr als 100 Vertreter von Trägern und pädagogischen Leitungskräften aus verschiedenen Kindertagesstätten im Landkreis Oberhavel zur ersten Kita-Jahreskonferenz in Oranienburgein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583064/

Kreis-Bildungsdezernent Dieter Starke (SPD) begrüßte die Teilnehmer. Er hatte zur Konferenz eingeladen, um die Bedeutung der pädagogischen Qualität im Bereich der Kindertagesbetreuung stärker in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. "Letztlich geht es darum, in einer sich stetig verändernden Gesellschaft nicht aus dem Blick zu verlieren, welche Betreuungsangebote unsere Kinder benötigen, und die Eltern mit ihren unterschiedlichen Erwartungen mitzunehmen. Eine besondere Vermittlerrolle kommt dabei den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas und Horten zu", betonte Starke.

Darüber hinaus wies der Dezernent auf die bereits erfolgreich praktizierten Ansätze hin, die zur stetigen Verbesserung der Qualität der Betreuung beitragen. Dabei hob er vier zentrale Bereiche hervor: Prävention vor Intervention, vor allem im Kinder- und Gesundheitsschutz, das Begreifen der kulturellen Vielfalt als Chance sowie der Ausbau von Kooperationen für die erfolgreiche Gestaltung des Übergangs von der Kita in die Grundschule und die Stärkung der Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern. Allerdings hatte sich der Landkreis zuletzt gegen die Einrichtung eines Elternbeirates auf Kreisebene ausgesprochen. Er sieht die Beteiligungsgremien in den einzelnen Kommunen besser aufgehoben. Ein von Eltern gegründeter Beirat wird von der Kreisverwaltung nicht anerkannt.

Oberhavel verfügt über ein großes Angebot der Kindertagesbetreuung. Es gibt für Kinder bis zehn Jahre mehr als 120 verschiedene Bildungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft. Auf der Kita-Jahreskonferenz gab es unter anderem Fachvorträge von Dr. Corinna Bredow und Bettina Stobbe aus dem Potsdamer Bildungsministerium zu Handlungsleitlinien für den Kinderschutz sowie über die Abgrenzung der Aufgaben der Kita-Leitung von übrigen Bereichen. Im anschließenden Diskussionsforum wurden die Themen weiter vertieft. Es ging um die Aspekte Beschwerdemanagement, Partizipation von Kindern und Eltern, Schaffung eines gesundheitsförderlichen Umfelds sowie institutioneller Kinderschutz erweitert.