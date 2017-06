Antisemitismus - ein wieder wachsendes Problem

artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (MOZ) Anhänger des Fußballvereins Dynamo Dresden skandierten anlässlich eines Pokalspiels: Jude, Jude, Jude - Eintracht Frankfurt". Bei einem Spiel zwischen Hannover 96 und Lazio Rom wünschten sich Anhänger des Fan-Freundeskreises "Legion Germania": eine "Bombe auf Israel". Nur zwei Beispiele aus dem 300-seitigen Antisemitismusbericht der Bundesregierung, der vor allem eines belegt: Antisemitismus ist in Deutschland ein Problem. Und wie der nun endlich ausgestrahlte Film "Auserwählt und ausgegrenzt" zeigt, findet der Hass auf Juden immer neue Anhänger in Europa. Besonders in Frankreich, aber eben auch bei uns.

Sowohl der Bericht als auch der Film machen deutlich, wie sich Antisemitismus sehr häufig als Israel-Kritik tarnt. Wobei selbstredend nicht jeder Protest gegen die israelische Politik antisemitisch ist. Aber wenn vermeintliche Linke die krudesten Verschwörungstheorien hervorkramen, wenn Nazis plötzlich ihr Herz für die Palästinenser entdecken und wenn Muslime oder deutsche Rapper die Juden ins Meer treiben wollen, dann fällt die Unterscheidung gar nicht so schwer.

In der Bundestagsdebatte zum Antisemitismusbericht wurde festgestellt, dass es in diesem Land zur Staatsdoktrin gehört, gegen verbale und physische Angriffe auf Juden zu kämpfen. Das ändert nichts daran, dass auch in Deutschland Juden in bestimmten Stadtvierteln ihre Kipa verstecken, dass jüdische Schüler geschlagen und gemobbt werden und dass sich im Internet immer mehr Verwirrte, für die das Machwerk "Die Weisen von Zion" zur geistigen Grundausstattung gehört, hasserfüllt äußern. Zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass zu uns viele Menschen aus Ländern gekommen sind, in denen der Antisemitismus und nicht der Kampf gegen ihn zur Staatsdoktrin gehört.

Es gibt wieder mehr antisemitische Straftaten. Forderungen nach einer geschichtspolitischen 180-Grad-Wende werden laut und Holocaust-Leugner könnten in den Bundestag einziehen. Antisemitismus ist eine Schande, die uns alle betrifft und der jeder auch im Alltag entgegentreten sollte. Klischees sind allgegenwärtig. Zum Beispiel das von den reichen Juden. Auch an die jüdische Weltmacht glauben viele.

Manchmal sind Zahlen ein Argument. Auch wenn es viele nicht glauben, es gibt auf der Welt 14, maximal 15 Millionen Juden. Sie werden zunehmend bedroht.