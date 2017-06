Arbeitsaufträge per Internet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583067/

Zu den jüngsten Einträgen der über die Internetseite der Stadt Eberswalde erreichbaren Beschwerdeinstanz gehörte am Dienstag die Nachricht eines besorgten Bürgers, dass der Treidelweg auf Höhe Macherslust/Oderberger Straße stark unterhöhlt sei und Einsturzgefahr bestehe. Vom gleichen Tag stammt die Warnung davor, dass der Rad- und Gehweg in Richtung Lichterfelde stark zugewachsen sei. Einem dritten aufmerksamen Zeitgenossen ist ebenfalls am Dienstag aufgefallen, dass auf dem Fußweg zwischen Kaufland und Netto in Finow noch immer Winterstreusand liege. Alle drei Problem-Benenner haben durch die Bearbeiter im Rathaus nahezu umgehend erfahren, dass ihr Hinweis an das zuständige Fachamt weitergeleitet wurde. "Das gehört zu unserem Serviceversprechen: Meldungen, die bis14 Uhr eingestellt werden, erscheinen spätestens am darauffolgenden Arbeitstag um 18 Uhr auf unserer Internetseite", sagt Nancy Kersten. Die Stadt habe sich verpflichtet, innerhalb von drei Arbeitstagen eine verbindliche Antwort zu veröffentlichen. Sofern Eberswalde nicht zuständig sei, werde die Mitteilung innerhalb von drei Arbeitstagen an die richtige Institution weitergeleitet. Jeder Hinweisgeber, der seine E-Mail-Adresse hinterlasse, erhalte eine Antwort und werde über weitere Änderungen in Kenntnis gesetzt.

Den Status können aber alle Besucher des Informationsportals in Augenschein nehmen - mittels einer Ampel. Die leuchtet rot, solange der Hinweis nur angenommen wurde, gelb, sobald er sich in Bearbeitung befindet, und grün, falls der beschriebene Missstand behoben werden konnte. Ein Sonderfall ist die Farbkombination gelb/grün, die anzeigt, dass der Grund für die Beschwerde nicht durch die Stadt abgestellt werden könne. Zum Beispiel, weil die Angelegenheit einen privaten Eigentümer oder eine andere Verwaltung betreffe oder weil keine Geld zur Verfügung stehe, um das Problem wie gewünscht zu lösen.

Das Informationsportal ist keine Eberswalder Erfindung: Maerker wurde brandenburgweit im September 2009 gestartet, untersteht dem Landesministerium des Innern und für Kommunales und wird im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative eBürgerdienste für die inzwischen 98 beteiligten Gemeinden kostenfrei realisiert. Die Leiterin des Bürgermeisterbereiches verhehlt in ihrer Zwischenbilanz nicht, dass es in Eberswalde bereits seit 2012 Anfragen von Stadtverordneten und Einwohnern gegeben habe, diese Beschwerdeinstanz einzuführen. "Doch damals hätten wir die Idee personell nicht umsetzen und auch nicht garantieren können, das Leistungsversprechen einzuhalten", sagt Nancy Kersten. Inzwischen sei das Rathauspersonal aber froh darüber, dass Eberswalde Maerker anwende. "Viele Augen sehen mehr. Vor allem für die Mitarbeiter unseres Bauhofes ist das Portal längst zu einer unverzichtbaren Informationsquelle geworden", erklärt die Leiterin des Bürgermeisterbereiches. Die zwei Stunden, die der Hauptbearbeiter im Durchschnitt täglich mit Maerker zu tun habe, seien gut investierte Zeit. Besonders vorteilhaft für alle Beteiligten sei der direkte Bürgerkontakt.

49 Prozent aller Hinweise beziehen sich auf den Zustand von Straßen und Gehwegen, 23 Prozent betreffen Straßenlaternen, 13 Prozent Abfall und Müll, acht Prozent das öffentliche Grün und Spielplätze, je zwei Prozent touristische Rad- und Wanderwege sowie Vandalismus. Beschwerden über Abwasser/Wasser, Geruchs- und Lärmbelästigung oder Tiere und Ungeziefer machen jeweils ein Prozent aus.

Die meisten Hinweise kommen aus der Stadtmitte und dem Leibnizviertel (31 Prozent), aus Finow (28 Prozent) und Ostend (14 Prozent).

www.eberswalde.de/Maerka