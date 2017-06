Bahnsteig in Fürstenberg bleibt gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Die Verärgerung dürfte groß sein in Fürstenberg und Umgebung: Die Bahn AG hat entschieden, dass der Hausbahnsteig 1 auch künftig für den Zugverkehr nicht zur Verfügung stehen kann. Mindestens bis zum 1. September 2018 dürfte die Sperrung dieses Bahnsteiges mit all seinen Konsequenzen vor allem für Behinderte dauern, erklärte Bahnsprecher Gisbert Gahler auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Grund sind im Wesentlichen die Bauarbeiten an den Gleisen nördlich von Oranienburg bis Nassenheide. "Vor dem Hintergrund bereits begonnener und zukünftiger Baumaßnahmen auf der Strecke Berlin-Rostock kann der Zugverkehr (...) erst wieder erfolgen, wenn die Baumaßnahmen Oranienburg - Nassenheide beendet sind, also frühestens zum 1. September 2018", heißt es in einer Pressemitteilung.