Kristina Vogel hofft auf Goldspur

Berlin (MOZ) Olympiasiegerin Kristina Vogel ist schon voller Vorfreude. "Eine Heim-EM gibt es nicht so oft. Da möchte ich mich und den Bahnradsport top präsentieren", erzählt die Erfurterin und meint die Europameisterschaft vom 19. bis 22. Oktober in Berlin. Und genauso kess wie der Wirbelwind um die Holzbahnen der Welt fliegt, so keck sprach sie am Mittwoch bei einer ersten Pressekonferenz im Velodrom über ihre EM-Ziele. "Ich will drei Goldmedaillen gewinnen", sagt die 26-Jährige.

Nach Gold bei den Olympischen Spielen 2012 im London im Teamsprint, Bronze in Rio erneut mit Miriam Welte sowie Gold im Sprint und neun WM-Medaillen im Teamsprint, Sprint und Keirin gilt Kristina Vogel als eine der erfolgreichsten Radsportlerinnen weltweit. Zumal ihr bei der EM nach Siegen im Sprint (2013) und Keirin (2014) eine Goldmedaille im Teamsprint noch fehlt. "Da wäre Berlin ein gutes Pflaster, um meine Sammlung zu komplettieren", sagt Vogel, die dafür extra auf eine lukrative Keirin-Einladung nach Japan verzichtet.

Ob sie dann mit Welte um den Sieg kämpft oder ihrer Mannschafts-Kollegin vom Team Erdgas.2012 Pauline Garbosch aus Frankfurt (Oder), mit der Vogel bei den Deutschen Meisterschaften den Teamsprint gewann, steht noch nicht fest. Zunächst startet sie aber am Wochenende beim Großen Preis von Cottbus. "Dann mache ich drei Tage Urlaub und vier Wochen Dienst als Bundespolizistin, bevor ich mich konzentriert auf die EM vorbereite", erzählt Vogel von ihrem Fahrplan.

Wenn die Thüringerin dann in Berlin an den Start geht, wird sich unter ihren Rädern im Velodrom eine runderneuerte Bahn befinden. Derzeit wird die Fahrbahnfläche des vor 20 Jahren gebauten 250-Meter-Oval aufgesägt und entfernt. Die bestehende Unterkonstruktion wird neu ausgerichtet, damit die vorhandene Geometrie erhalten bleibt. "Als Belag kommt wieder sibirische Fichte zum Einsatz. Das Holz ist für Bahnen ideal, weil es in der Kälte langsam gewachsen, fest, aber flexibel ist und sehr schnell", sagt Ralph Schürmann, dessen Familienbetrieb in dritter Generation fast 150 Radrennbahnen in aller Welt erbaut hat, davon allein sieben in Berlin. Bis zur geplanten Fertigstellung am 26. August werden Holzlatten von 55 Kilometer Länge sowie 200 Lattenringe mit 220 000 Nägeln verbaut sein.

Die Kosten von zwei Millionen Euro übernimmt das Land Berlin. "Das ist gut angelegtes Geld, es gibt ja einige Rad-Wettbewerbe in nächster Zeit", sagt Innenstaatssekretär Christian Gaebler. Er denkt an den Weltcup 2018, die DM 2019 und WM 2020, bei denen auch Vogel um Medaillen fährt.