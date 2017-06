Oderbruchfest am Schöpfwerk Gusow

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow (MOZ) Die Vorbereitungen des Oderbruchfestes des Deichverbandes am Freitag laufen auf Hochtouren. Aus Anlass des 300. Jubiläums des Erlasses der "Teich- und Uferordnung für die Lebusische Niederung an der Oder" , des 20. Jahrestages der Sommerflut und des 70. Jahrestages der Flutkatastrophe 1947 lädt der Deichverband zum "Tag der offenen Tür" an das Schöpfwerk Gusow ein. Bereits am Mittwoch herrschte dort reger Betrieb. Denn mit einem riesigen Autodrehkran wurden die großen Schwimmbagger des Deichverbandes, die sonst die Krautung auf der Alten Oder und anderer großen Vorfluter durchführen, ins Wasser der alten Oder gesetzt. Das THW hat ein Schiff dort im Einsatz, das am Freitag von 10 bis 17 Uhr die Gäste von dem für mehr als 300 Autos vorbereiteten Parkplatz hinüber zum Festgelände schippert.