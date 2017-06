Vom Glücksbringer zum Lebensretter

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Alain Rappsilber ist gerade zu Abgas-Messungen unterwegs, als aus dem Nachbarhaus schwerer schwarzer Rauch dringt. Als Schornsteinfeger sieht er sofort, dass es sich nicht um einfachen Ofenqualm handelt. Wie er es bei Feuerwehrkursen gelernt hat, fragt der Mann in der schwarzen Handwerkerkluft die Bewohner, die aus dem Haus stürmen, ob sich alle Mieter in Sicherheit gebracht haben. "Nee, da sitzt noch jemand auf der Treppe", bekommt er zur Antwort.

Ehre für den Retter: Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) heftet Alain Rappsilber persönlich den Orden an.

Zwei Polizisten, die dazukommen, weigern sich jedoch, in das verqualmte Haus zu gehen. In einer so brenzligen Situation wollen sie Rettung lieber den Profis von der Feuerwehr überlassen. "Ich bin dann einfach rein, weil ich immer noch keine Sirenen gehört habe", sagt Rappsilber.

Der 44-jährige Berliner hat sein Leben riskiert, um einen ihm unbekannten Menschen zu retten. Dafür wurde er am Mittwoch mit der Rettungsmedaille des Landes ausgezeichnet. "Er ist ein tolles Beispiel für Zivilcourage. Unsere Gesellschaft lebt durch solche Vorbilder", findet die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey, die die Medaille in ihrem Rathaus überreichte.

Besonders auch, weil Rappsilber als Profi die tödliche Gefahr genau einschätzen konnte, in die er sich kurz vor Weihnachten begab. Nur ein paar Atemzüge des hochgiftigen Rauches reichen, um ohnmächtig zu werden. In dem verqualmten Haus kam ihm schnell eine alte Dame entgegen. Rappsilber führt sie hinaus und ist erleichtert. Doch schnell wird klar, dass die Nachbarn eine andere Bewohnerin gemeint haben müssen.

Rappsilber fasst sich noch einmal ein Herz, stürmt zurück in das stark verrauchte Treppenhaus. Doch im ersten Stock ist niemand, im zweiten nicht und im dritten auch nicht. "Hätte ich gewusst, dass ich fünf Etagen hoch muss, hätte der Kopf mich vielleicht zurückgehalten", gesteht der Retter. Doch er hört auf sein Bauchgefühl, läuft einfach immer weiter, hält die Luft an und schnappt nur an den Hausflurfenstern nach Sauerstoff.

Erst auf dem Treppenabsatz vor ihrer Dachgeschosswohnung findet er die 46-Jährige bewusstlos liegen. "Sie hatte zum Teil Brandwunden am Kopf", erinnert sich Rappsilber. Irgendwie hievt er sich den schlaffen Körper vor den Bauch, torkelt die Treppen wieder hinunter und übergibt die Frau auf der Straße der eintreffenden Feuerwehr. "Sie hat dann noch zwei Monate im Koma gelegen, aber sie hat überlebt", freut sich der Retter.

Bis heute hat er nichts von ihr gehört. Aber das erwartet der Kehrmeister, der in Kreuzberg einen Betrieb mit drei Mitarbeitern führt, in einer Großstadt wie Berlin auch gar nicht. Nach seiner Tat hat er trotz leichter Rauchvergiftung einfach weitergearbeitet. Auch zur Auszeichnung kam Rappsilber in voller Glücksbringer-Montur. "Das passt doch gut", findet er. Schließlich sei der Brandschutz eine der Hauptaufgaben eines Schornsteinfegers.