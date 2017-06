Später Sinneswandel

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Es ist kaum begreiflich, warum sich Brandenburg so lange geweigert hat, seine Polizei mit Drohnen auszustatten. Dabei ist die Faktenlage eindeutig: Im Vergleich zu Hubschraubern sind Drohnen nicht nur in der Anschaffung deutlich preiswerter, sondern auch im Unterhalt. Obendrein ist das moderne Einsatzmittel auch noch schnell und relativ einfach zu bedienen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583077/

Nachdem bereits die Bundespolizei und mehrere Landespolizeien gute Erfahrungen mit den unbemannten Mini-Flugobjekten gemacht haben, will man nun endlich auch in der Mark nicht mehr die Augen vor der neuen Zeit verschließen. Das ist gut so; auch wenn der Sinneswandel sehr spät kommt.

Denkbar ist der Einsatz von Drohnen vor allem zur Verkehrsüberwachung und zur Tatortaufnahme bei schwerer Kriminalität. Bedenken von Kritikern, die Geräte könnten zum Ausspionieren von Bürgern missbraucht werden, sind unbegründet. Es geht darum, die Polizeiarbeit zu unterstützen - und nicht darum, Hinterhöfe zu inspizieren; es sei denn sie sind Tatort eines Verbrechens geworden. Die Landesregierung sollte klar Stellung dazu beziehen, dass Drohnen nicht zur Videoüberwachung aus der Luft eingesetzt werden.