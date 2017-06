Patient Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Vor allem die Kliniken selbst zeichnen immer wieder ein Horrorszenario: Der Patient der Zukunft wird - wenn alles schlecht läuft - ein Gesundheitssystem vorfinden, das seinen Aufgaben kaum noch nachkommen kann. Weil die Deutschen immer älter werden, werden sie auch häufiger krank, und weil sie auch weniger werden, fließen die Krankenkassenbeiträge nicht mehr so reichlich. Die Folge für die Kliniken sind massive Einsparungen, die zu drastischen Maßnahmen führen könnten: Die Häuser könnten Aufgaben, die bislang Ärzte und Krankenschwestern erledigten, Stück für Stück auf Roboter übertragen. Diese teilen dann das Essen aus, helfen bei Operationen und checken die Gesundheitsdaten. Der Patient - am Ende ist er nur noch eine Nummer.

Wissenschaftlich gestützt wird die finstere Prognose durch eine aktuelle Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI). Die Experten zeigen sich überzeugt, dass die Entwicklung genau so eintreten könnte, wenn man nicht massiv gegensteuert. Nach ihren Erhebungen steckt schon jetzt jede zehnte Klinik in argen Finanznöten. Das heißt: Das Risiko, dass sie binnen Jahresfrist geschlossen wird, ist erhöht. Bis 2025 könnte die Zahl der notleidenden Häuser auf 30 Prozent steigen.

Um eine solche Entwicklung zu verhindern, müssten in den nächsten Jahren insgesamt rund zwölf Milliarden Euro in die Kliniken gesteckt werden, sagte Professor Boris Augurzky vom RWI. Mit dem Geld sollen Kliniken sich spezialisieren und auf das konzentrieren, was sie am besten können. Der von der Politik zur Stützung der Krankenhäuser geschaffene Strukturfonds solle deshalb über das kommende Jahr hinaus erhalten bleiben.

Damit stößt er auf Widerstand der Kassen, die das Grundproblem der hohen Kosten und knapper Kassen der Krankenhäuser auf ihre Anzahl zurückführen. Florian Lanz vom Verband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) kritisiert darüber hinaus, dass der Strukturfonds aus Kassengeldern und nicht aus Steuern finanziert wird.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dringt zwar ebenfalls darauf, dass der Strukturfonds über 2018 hinaus fortgeführt wird, er möchte aber unbedingt sicherstellen, dass die Krankenkassen weiter dafür zahlen. "Damit diese ein besonderes Interesse haben, dass es zu Strukturverbesserungen kommt", sagte er dieser Zeitung.

Vor allem in Westdeutschland gibt es auf den Einwohner gerechnet eine deutlich höhere Zahl von Klinikbetten als in fast jedem anderen Land der OECD. Deren Zahl sinkt, wenn auch langsam. So bewertet es Professor Augurzky als positiv, dass es im Jahr 2015, auf das sich die Studie bezieht, erstmals weniger als 500 000 Betten in Deutschlands Krankenhäusern gab. Überkapazitäten seien vor allem im Westen der Republik abgebaut worden. Auch bei der Gesamtzahl geht der Trend klar in eine Richtung: von 2200 vor zehn Jahren auf jetzt deutlich unter 2000.

Zumeist wurden die Häuser aber nicht geschlossen, sondern zusammengelegt. Der Plan, eine Klinik zu schließen, stößt immer auf enormen Widerstand in der Lokalpolitik, weil die Häuser meistens die größten Steuerzahler und Arbeitgeber in der Region sind und die Bürger regelmäßig lautstark protestieren, wenn es um ihre medizinische Versorgung geht.

Bei den Finanzen gibt es laut der Studie nach wie vor große regionale Unterschiede. Die stichpunktartige Erhebung unter bundesweit 877 Krankenhäusern ergab, dass sich beispielsweise in Sachsen kein einziges Haus im roten Bereich befindet. In Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern liegt die Quote mit rund vier Prozent ebenfalls deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. In Baden-Württemberg sind es dagegen 16 Prozent und in Hessen sogar 18 Prozent der Einrichtungen, die große Sorgen bereiten.

Um den Problemen beizukommen, raten die Autoren zu "effizienzsteigernden Maßnahmen". Konkret weisen die Forscher auf die Möglichkeiten durch eine elektronische Patientenakte hin, raten zum verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotern sowie der Fernbehandlung von Patienten durch Telemedizin. Außerdem machen sich die Forscher für ein Zuwanderungsgesetz stark, um dringend benötigtes Fachpersonal zu bekommen.