Minipraktikum im Fahrradladen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Sechstklässler der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde haben einen Tag lang in verschiedene Berufe hinein geschnuppert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583079/

"Viele Betriebe erklärten sich bereit, uns vier Stunden lang aufzunehmen", berichtete die Schülerin Carolin Schulze. Sie arbeiteten beispielsweise in Kindergärten, Versicherungsbüros, in einem Blumenladen, in einer Physiotherapie und in Einkaufsmärkten. Maurice Meyen half Pfarrer Björn Ferch im Gemeindebüro. Yannic Kuderski-Fischer, begeisterter Rennradfahrer durfte in der Werkstatt des Bad Freienwalder Fahrradladens mitarbeiten.

"Wir durften in die Arbeitswelt der Erwachsenen Einblick nehmen", führte Carolin Schulze in ihrem Aufsatz über diesen Tag weiter aus.

"Das Minipraktikum gibt es bei uns in jedem zweiten Halbjahr jeweils für die sechsten Klassen", berichtete Schulleiterin Sybille Reiniger. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Schüler bereits entschieden, welche weiterführende Schule sie besuchen wollen. "Viele wissen aber noch nicht, wohin sie der Weg führt", ergänzte die Schulleiterin. Die Grundschule sei bestrebt, diese Lücke zu füllen und ihren Sechstklässlern, kurz bevor sie die Grundschule verlassen, eine berufliche Orientierung zu vermitteln.

"Das Minipraktikum kann dazu beitragen, einen Berufswunsch zu festigen, kann aber auch dazu führen, dass jemand erfährt, was er überhaupt nicht machen will", erklärte die Schulleiterin. Die Zeit zum Umsteuern reicht. Yannic Kuderski-Fischer, ein aufgeweckter Schüler, sei nach dem Minipraktikum begeistert in die Schule zurückgekehrt.

"Wir danken den Betrieben, dass sie uns vier Stunden lang einen Blick hinter die Kulissen gewährten und wir mitarbeiten durften", freute sich Carolin Schulze. Viele Gewerbetreibende seien wiederholt dabei, bestätigte Sybille Reiniger.