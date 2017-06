Polizeibericht Eberswalde vom 21.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Melchow. Ein offenbar sehr schlanker Einbrecher hat sich durch eine Hundeklappe gezwängt und so Zutritt zu einem Wohnhaus in Melchow verschafft. Er durchsuchte alle Schränke und Schubfächer. Nach ersten Ermittlungen verschwanden Schmuck und Kleingeld. Bei dem Einbruch, der zwischen Sonntag- und Montagnachmittag passierte, entstand ein Schaden von rund 400 Euro.

Dieseldiebe zapfen 350 Liter ab

Schönerlinde. Rund 350 Liter Diesel haben Diebe aus Baufahrzeugen in Schönerlinde gezapft. Das Förderband und die Siebmaschine, bei denen die Tankdeckel geöffnet wurden,standen auf einem Firmengelände in der Industriestraße. Schaden: rund 400 Euro. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Dieseldiebstahl bereits am Wochenende.

Mann ergreiftdie Flucht

Schwanebeck. Einen vermeintlichen Dieb hat eine Frau am Montagmittag in Schwanebeck verjagt. Die Anwohnerin der Rathenaustraße hatte den fremden Mann im Flur ihres Hauses bemerkt. Als sie ihn ansprach, flüchtete er sofort in Richtung einer Kleingartenanlage. Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein.