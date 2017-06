Polizeibericht Schwedt vom 21.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau. Einen offenbar von der Straße abgekommenen Opel haben Polizisten in der Nacht zum Montag bei einer Streifenfahrt zwischen Wittenhof und Prenzlau entdeckt. Der Wagen hatte sich überschlagen und lag auf dem Dach. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass das Auto bereits seit zwei Wochen nicht mehr für den öffentlichen Verkehr zugelassen war. Den letzten Besitzer trafen die Beamten in der nahe gelegenenen Brüssower Allee. Er trug schmutzige Kleidung und war angetrunken (0,8 Promille). Der 36-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wer den Opel gefahren hat.

Frau fährt betrunkenins Krankenhaus

Schwedt. Eine betrunkene Frau ist am Montagmittag ins Krankenhaus gefahren. Als die 52-Jährige dort mehrmals erwähnte, dass sie mit dem Auto gekommen sei, rief das Personal die Polizei. Die Frau, bei der ein erster Alkoholtest 2,2 Promille ergab, hatte kurz vorher mit ihrem Mazda auf dem Parkplatz in der Auguststraße einen BMW angefahren und Fahrerflucht begangen. Die Polizisten nahmen ihr Autoschlüssel und Führerschein ab.

Mit 900 Zigaretten,ohne Fahrerlaubnis

Angermünde. Einen Mann ohne Führerschein, der mit einem Motorroller unterwegs war, hat die Polizei am Montagmorgen in Angermünde aus dem Verkehr gezogen. Sie kontrollierten den 66-Jährigen am Oderwall/Ecke B 198. Die Polizei prüft nun, ob der Roller wie angegeben auf 45 km/h Höchstgeschwindigkeit begrenzt ist. Weil er zudem 900 Zigaretten aus Polen bei sich hatte, ermittelt auch der Zoll gegen den Mann.