Polizeibericht Freienwalde vom 21.06.2017

Bad Freienwalde. An der August-Heese-Straße in Bad Freienwalde sind Unbekannte in ein Zweifamilienhaus eingebrochen. Sie hatten ein Gitter vor einem Fenster entfernt und sind so in das Haus gelangt. Dort durchsuchten sie in allen Räumen Schränke und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

Seitenscheibe eingeschlagen

Altfriedland. Unbekannte Täter haben am Montag in Altfriedland zwischen 18 und 19.30 Uhr die Seitenscheibe an einem Pkw Mercedes eingeschlagen und ein Portemonnaie daraus gestohlen. Darin befanden sich persönliche Papiere, aber kein großer Bargeldbetrag. Der Schaden liegt bei etwa200 Euro.