Polizeibericht Strausberg vom 21.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583084/

Petershagen-Eggersdorf.Ein Suizidversuch hat am frühen Dienstagnachmittag den S-Bahn-Verkehr bei Petershagen unterbrochen. Um 13.47 Uhr ging bei der Polizei eine Mitteilung über eine verunglückte Person an der S Bahn-Strecke ein. Die Polizei fand eine Tasche mit mehreren Abschiedsbriefen. Die Bahn stellte den Strom ab und richtete einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Acht Räderabmontiert

Strausberg. In der Nacht zu Dienstag demontierten Unbekannte auf einem Firmengelände im Lehmkuhlenring von zwei Fahrzeugen die Räder. Danach bockten sie die Pkw ohne Kennzeichentafeln auf. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Enkeltrickklappte nicht

Petershagen-Eggersdorf. Eine Uhlandstraßenanwohnerin erhielt Montagvormittag einen Anruf von ihrem Sohn. Als sie erwiderte, dass sie keinen Sohn hätte, gab der Mann vor, der Enkel zu sein. Er sprach in ortsüblichem Dialekt. Der Betrüger hatte keinen Erfolg, denn die 85-Jährige legte auf und erstattete Anzeige.

BetrunkenerBootsführer

Rüdersdorf. Sonntagmittag stoppte die Polizei auf dem Kalksee einen offensichtlich betrunkenen Sportbootführer. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von 1,99 Promille. Er wurde wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr angezeigt und durfte nicht weiterfahren.

Polizei suchtnach Diebin

Strausberg. Die Polizei sucht eine Frau, die am 22. Dezember 2016 zwischen 16 und 16.45 Uhr aus dem Schrank in einer Firma ein Portemonnaie stahl. Mit den darin befindlichen EC-Karten hob sie noch am selben Tag dreistelligen Beträge ab. Wenig später hob sie in einer Filiale in Frankfurt noch einmal Geld ab.