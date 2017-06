Polizeibericht Neuruppin vom 21.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583085/

Netzeband (RA) Einen Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro haben Diebe in Netzeband angerichtet. An der Brückenbaustelle an der Autobahn brachen sie am Wochenende einen Container auf und stahlen verschiedene elektrische Werkzeuge und Zubehör. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren.

Polizei legt Auto still

Walsleben (RA) Seinen Heimweg musste am Montagabend ein 46-Jähriger ohne seinen VW antreten. Die Polizei hatte den Wagen auf der Autobahn 24 bei Walsleben entdeckt und festgestellt, dass von der Straßenbehörde nach diesem gefahndet wurde, weil für ihn die Versicherung nicht bezahlt worden war.Die Beamten stoppten den Fahrer, leiteten gegen ihn ein Verkehrsstrafverfahren ein, zogen den Fahrzeugschein ein und entstempelten die Kennzeichen.

VW fährt auf Transporter auf

Linum (RA) Ein VW ist am Montagmittag auf der A24 bei der Raststätte Linum auf einen Transporter aufgefahren. Der musste stoppen, weil sich wegen Mäharbeiten ein Stau gebildet hatte.