Polizeibericht Neuruppin vom 21.06.2017

Neuruppin (moz) Berauscht am Steuer und Kokain dabei

Wittstock (RA) Während einer Verkehrskontrolle an der Röbler Straße am Montag gegen 23 Uhr schlug ein Vortest bei einem 32-jährigen Fahrer eines PKW Škoda positiv auf Amphetamine an. Zur Blutentnahme wurde der Fahrer zum Polizeirevier gebracht. Beim Durchsuchen wurde zudem eine Plastikdose mit weißem Pulver festgestellt. Nach seinen eigenen Angaben war das Kokain.

Betrunken im Auto unterwegs

Herzsprung (RA) Die Atem-Kontrolle eines 68-jährigen Autofahrers ergab an der Autobahn bei Herzsprung am Dienstagmorgen einen Wert von 1,32 Promille. Gegen 1.30 Uhr war der Mann in seinem Ford gestoppt worden. Im Neuruppiner Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein ist er los.