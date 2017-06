Party mit Torte, Spaß und Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Happy Birthday Viadrina" hieß es am Mittwoch auf dem Campus der Europa-Universität. Am Vormittag konnten sich Schüler rund um das Studium in Frankfurt informieren, der Nachmittag stand im Zeichen des Sommerfestes, das mit Live-Musik bis in die Nacht dauerte.

Ivi Kussmaul weiß genau, was sie will: International Business Administration studieren und dabei einen Doppelabschluss an zwei Universitäten erwerben. Weil diese Kombination nur an wenigen Hochschule in Deutschland angeboten wird, ist die 18-jährige Berlinerin nach Frankfurt gekommen. Was sie hört, gefällt ihr. Die Viadrina unterhält Kooperationen mit rund 250 Partneruniversitäten weltweit, darunter auch die Universidad Católica de Córdoba in Argentinien, für die sich die junge Frau interessiert.

Ilaaf Fourah zieht es aus Berlin an die Oder. Die 19-Jährige studiert zwar im zweiten Semester "Public Management" in der Hauptstadt, doch sie ist mit ihrer Wahl nicht zufrieden. "In Berlin gibt es zu viel Ablenkung. Ich brauche einen Ort, wo man sich zurückziehen und in Ruhe lernen kann", sagt sie. Nun will sie an die Viadrina wechseln, dort "Recht und Wirtschaft" studieren.

"Das Interesse am Tag der offenen Tür war wieder sehr groß", sagt die Leiterin der Zentralen Studienberatung Kerstin Richter zufrieden. Zahlreiche Schülergruppen, unter anderem von Gymnasien aus Beeskow, Guben und Potsdam hatten sich angemeldet und nutzten das Programm mit Campus-, Wohnheim- und Bibliotheksführungen, Probevorlesungen und Beratungen.

Die Geburtstagsparty auf de Campus wurde stilecht mit dem Anschnitt der Geburtstagstorte - gebacken von der Bäckerei Szczerbinsky aus Slubice - eröffnet. "Ich beanspruche diese Torte für mich", meinte Menekse Wenzler, Personalchefin der Universität mit Augenzwinkern - sie hatte am Vortag Geburtstag.

Was wäre ein Geburtstag ohne Spiele?! Das dachten sich auch die Sommerfest-Organisatoren vom Allgemeinen Studentischen Ausschuss (ASta). Neben klassischen Brettspielen, die man ausleihen konnte, waren auch Riesenmikado, Wikingerschach und Tischtennis im Angebot. Die Gaststudenten Lukas Flynn aus den USA und Milena Lazarek aus Polen spielten mit Nasim Hussain Khail aus Afghanistan eine Partie Boule. Kinder konnten mit Anne-Katrin Meier, Konzertpädagogin beim Brandenburgischen Staatsorchester, Musikinstrumente wie Gartenschlauch-Hörner, Panflöten oder Rasseln basteln und lernten dazu noch etwas über Klänge und Töne.

Das Bühnenprogramm eröffnete die Band "Riders Connection" mit sommerlichem Reggae. Mit etwas Verspätung begann der Wettkampf "Schlag den Prof", bei dem sich Wirtschaftswissenschaftler Achim Koberstein gegen Student Antonio Fioravanti (22) aus Bologna durchsetzte.