DM der Gewichtheber für Schüler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag und Sonnabend finden am Olympiastützpunkt Frankfurt die Deutschen Meisterschaften der Schüler im Gewichtheben und athletischen Mehrkampf statt. Gemeldet haben 128 Schüler aus allen Bundesländern.

Von den Frankfurter Athleten sind am Start: Jeremy Meyer (USC), Julia Gnädig, Fabienne Spiller, Melina Littmann, Dylan Barownick, Fabien Bohm, Drago Siegert, Justin Eckenigk (alle ASK). Verantwortlicher Trainer ist Jens Schlieter. Die Gewichtheberwettkämpfe finden in der Gewichtheber-Halle statt, der Sprint ist auf dem Sportplatz, Kugelschockwurf und Schlussdreisprung in der Boxerhalle. Die Wettbewerbe beginnen am Freitag um 13 Uhr mit dem Wiegen der Athleten des Jahrganges 2004. Um 18 Uhr werden die Heber der Jahrgänge 2002 und 2003 gewogen. Diese Heber beginnen ihre Wettbewerbe am Sonnabend um 8.45 Uhr, Siegerehrung ist um 16.30 Uhr (2003) und 19.30 Uhr (2002).