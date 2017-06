Reichenberg lädt zum Girls-Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenberg (MOZ) Im Kalender der meisten Frauen-Fußballerinnen ist dieser Termin mit roter Farbe auf blauem Untergrund ganz fett vermerkt, der Allianz-Girls-Cup des Reichenberger SV. Die alljährliche Veranstaltung auf dem Sportgelände in Julianenhof beginnt am Sonnabend um 10 Uhr. Zugesagt haben bisher die Mannschaften von Blau-Weiß Wriezen, der 1. FC Nord Ost Berlin, die SG Lichtenow/Kagel, die Spielgemeinschaft MSV Rüdersdorf/Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, Victoria Seelow, der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, der SV Seitenwechsel und Gastgeber Reichenberger SV. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von Pokalverteidiger Sparta Lichtenberg. Gespielt wird auf Kleinfeld in zwei Vorrundengruppen.