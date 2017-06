Aufstiegslust trifft Aufstiegsfrust

artikel-ansicht/dg/0/

Prignitz/Ruppin (MZV) Mit den Staffeleinteilungen für die kommende Spielsaison 2017/2018 hat der Fußballkreis Prignitz/Ruppin eine heftige Diskussion in der hiesigen Fußballszene entfacht. Denn einige Mannschafts-Einstufungen sind durchaus überraschender Natur. Für zwölf Ligen auf Kreisebene wurde die Einteilung vorerst verbindlich vorgenommen. Dazu zählt auch die Frauen-Kreisliga, die von zuletzt sechs auf zehn Teams anwächst, nicht aber der Ü-50-Bereich. In der Übersicht sind die Ligen mit Teams aus Ostprignitz-Ruppin erfasst. Zwei Teams fehlen jedoch. Zum einen der SV Rhinow, der nach dem Abstieg aus der Landesklasse bekanntlich in den Fußballkreis Havelland übersiedelte, und die künftige Landesliga-Reserve des FK Hansa Wittstock. Als einer von insgesamt vier Aufsteigern aus der 1. Kreisklasse Ost wurde Hansa II in die Kreisliga West eingruppiert. "Das hat territoriale Gründe, allein wegen der Fahrwege", erläuterte Mike Schläger, Chef des Fußballkreises auf Nachfrage.