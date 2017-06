AusgewÃ¤hlt nach "Bestenanalyse"

artikel-ansicht/dg/0/

Alle drei Vorschläge Lindemanns für seine künftigen Beigeordneten hat die Mehrheit der Abgeordneten akzeptiert. Mit 37 von 51 möglichen Stimmen wurde Sascha Gehm (CDU) zum ersten Beigeordneten gewählt. Der Posten, für den es vier Bewerber gab, war unbesetzt, seitdem Ilona Weser (CDU) im Mai vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war.

Obwohl Lindemann und Gehm als Kontrahenten im Landratswahlkampf im vergangenen Herbst auftraten, waren sie sich offensichtlich sympathisch: "Ich habe Herrn Gehm als sehr kompetenten Mitbewerber um die Landratsfunktion wahrgenommen", würdigte der Landrat. Der 35-jährige Fürstenwalder, der als Jurist in der Stadtverwaltung arbeitet, soll das neu gestrickte Ordnungsdezernat (Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt und Bauordnungsamt) leiten. Bereits im Juli will Gehm ins Landratsamt in Beeskow einziehen.

Zum zweiten Beigeordneten wurde Michael Buhrke gewählt. Der 56-jährige SPD-Mann erhielt 42 Ja-Stimmen. Buhrke, der derzeit das Finanzdezernat leitet und 1992 als juristischer Sachbearbeiter in der Kreisverwaltung Beeskow anfing, wird künftig das Dezernat Finanzen und Innenverwaltung leiten. Dazu gehören auch die Eigenbetriebe des Landkreises wie das Oder-Spree-Krankenhaus in Beeskow und der Rettungsdienst sowie die Stabsstelle des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes.

Die dritte Beigeordnete ist eine Frau und sie ist Mitglied der Linken: Gundula Teltewskaja erhielt 38 Ja-Stimmen. Die 59-jährige Schöneicherin wird künftig das Dezernat Ländliche Entwicklung leiten, dem das Landwirtschaftsamt sowie das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt zugeordnet werden. Gundula Teltewskaja ist Diplom-Forstingenieurin, sie arbeitete in Landes- und Bundesministerien. Als Geschäftsführerin der Tup.c consult GmbH plante und entwickelte sie mit verschiedenen Partnern regionale und internationale Projekte - insbesondere auch in Osteuropa. Seit 2010 ist Gundula Teltewskaja als Projektleiterin "Erneuerbare Energien" bei der Lutra GmbH beschäftigt. Zudem besitzt sie 25-jährige Erfahrungen in der Kommunalpolitik. Auch sie wird bereits im Juli ihre Arbeit in der Verwaltungsspitze der Kreisverwaltung aufnehmen.

Die geheime Wahl verlief zügig und ohne Zwischenfälle. Lediglich der Abgeordnete Philipp Zeschmann, Vorsitzender der Fraktion BVB/Freie Wähler, monierte, dass es sich bei dem Auswahlverfahren der Kandidaten um eine Formalie gehandelt hätte und drohte, bei der Wahl "Protest angemessen zum Ausdruck" bringen zu wollen. Seinem Vorwurf widersprach Lindemann, indem er auf die öffentliche Ausschreibung verwies, bei der es insgesamt neun Bewerber gegeben hat. "Die Bestenanalyse ist nachvollziehbar erfolgt."

Mit der Wahl der Beigeordneten, die gleichzeitig Dezernate übernehmen, erhöht sich deren Zahl auf fünf. Die Verwaltung ist gegenwärtig dabei, die Zuschnitte für einzelne Fachbereiche zu verändern.

Das Baudezernat leitet nach wie vor Hanna Gläsmer, kommissarischer Leiter des Gesundheits- und Sozialdezernats ist Martin Isermeyer.