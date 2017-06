Richtfest für Woba-Neubau an der Gartenstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Schon bevor voriges Jahr der Grundstein gelegt wurde, waren die Pläne für das Bauvorhaben der Woba an der Gartenstraße 4 auf der Biennale in Venedig als vorbildlich gelobt worden. Der Neubau mit 22 Wohnungen ist ein Integrationsprojekt, in dem Geflüchtete und Einheimische mit geringem Einkommen ein Zuhause finden. Am Mittwoch war Richtfest.

"Die Woba bedient als städtische Gesellschaft alle Segmente des Wohnungsbaus. Für Leute mit einem größeren Portmonee sind die Stadthäuser in der Altstadt und die Stadtvillen an der Havel gebaut worden. Hier wird Wohnraum geschaffen für Menschen, die es nicht so dicke haben", sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) am Mittwoch beim Richtfest an der Gartenstraße 4. Auch mit der Sanierung von Bestands-Plattenbauten sorge die Woba für attraktiven Wohnraum zu günstigen Preisen, lobte Laesicke, der auch Woba-Aufsichtsratsvorsitzender ist.

"Wir haben hier 2,6 Millionen Euro aus eigenen Mitteln der Gesellschaft investiert und betreten mit diesem Pilotprojekt absolutes Neuland", sagte Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski.Damit meint er, dass für die künftigen Mieter auch eine soziale Betreuung in dem Haus vorgesehen ist. Gemeinsam mit dem Märkischen Sozialverein (MSV) werde an einem entsprechenden Konzept gearbeitet.

"Wir sind uns bewusst, dass wir es bei den künftigen Mietern mit einer Klientel zu tun haben werden, die oftmals das Wohnen erst lernen müssen", sagt Jarczewski. Dabei wolle man helfen. "Unsere Erfahrungen zeigen, dass bei solchen Konstellationen viele Potenziale brach liegen. Sie zu wecken und die Menschen dabei anzuleiten, kann zu einem guten Miteinander führen", ist Gabriela Wolff, die MSV-Geschäftsführerin, überzeugt.

Ein gutes Miteinander in dem Neubau und natürlich in der gesamten Stadt liegt dem Bürgermeister besonders am Herzen. Für ein ausgewogenes Wohnungsangebot für alle Schichten der Bevölkerung werde die Woba auch künftig sorgen, so Laesicke. Als Treffpunkt zum Kennenlernen gibt es in dem Neubau einen großen Gemeinschaftsraum, der Platz bietet für vielfältige Aktivitäten. Das Wohnungsangebot in dem Vier-Geschosser reicht von elf Einzimmer-, über sechs Zweizimmer - bis zu fünf Dreizimmer-Wohnungen. Küchenzeile und Bad gehören jeweils dazu. Sollte sich der Bedarf ändern, ließen sich die Wohnungszuschnitte wegen der Trockenbauweise im Innern relativ leicht ändern, sagt Architekt Oliver Langhammer.

Einen Aufzug gibt es in dem Gebäude mit dem markanten Laubengang nicht. Vor allem aus Kostengründen habe man darauf verzichtet. Das bedeute aber nicht, dass die Woba an der Gartenstraße billig baue. "Die 30 Zentimeter dicke Dämmung besteht aus Mineralwolle, die nicht brennbar ist", so Langhammer. Eigentlich sei die erst für den Bau von Hochhäusern Vorschrift. "Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Die gesamte Fassade ist also nicht brennbar, was nach dem verheerenden Hochhausbrand in London sicher beruhigend sein dürfte", sagt Architekt Langhammer. Mineralwolle sei im Schnitt um ein Drittel teurer als sonstige Dämmstoffe.

"Die Woba-Investition ist jedenfalls gut angelegtes Geld", befand Burkhard Wilde (SPD), der Bauausschussvorsitzende. Auch Ralph Bujok, Fraktionschef der Linken im Stadtparlament, war ganz angetan vom Bau des Hauses und dessen sozialen Konzept, das aber noch mit dem MSV erarbeitet wird. Die genaue Mietpreishöhe stehe derzeit noch nicht fest, sagte der technische Leiter der Woba, Cai-Patric Schulze.