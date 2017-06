Missstände beim Kiesabbau bringen Bergamt in Erklärungsnot

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Was passiert, wenn man sein Haus doppelt so hoch errichtet wie genehmigt? Man muss es zurückbauen und wahrscheinlich zusätzlich eine Strafe zahlen. Das Landesbergamt indes verfährt mit solchen Sündern anders, wenn sie etwa beim Kiesabbau in Elbe-Elster über Jahre hinweg Halden doppelt so hoch auftürmen wie erlaubt. Obwohl das für die Anwohner nicht nur optisch eine Zumutung ist, sondern ihnen auch immer wieder unangenehme Sandstürme beschert, ergingen gegen die Firmen bislang keine Sanktionen.