Am Standort Brieselang endgültig angekommen

"Amazon ist am Standort Brieselang angekommen. Zusammen mit der Gemeinde, dem Landkreis und vielen Partnern arbeitet Amazon daran, die Region voran zu bringen", sagte Stephan Eichenseher in seiner Eröffnungsansprache. Derzeit arbeiten rund 700 Mitarbeiter am Standort, mehr als 70 Prozent unbefristet. Viele davon kommen aus der Region, 24 Mitarbeiter direkt aus Brieselang." Für das Weihnachtsgeschäft stocken wir die Mitarbeiterzahl noch einmal um 50 Prozent auf. Sie werden ab September eingestellt und die Suche hat jetzt schon begonnen", erklärte Standortleiterin Sylvia Reichardt. Obwohl es keine Tarifkonflikte bei Amazon gäbe, da die Bezahlung am oberen Ende der in der Logistikbranche üblichen Löhne liegt, so die Leiterin weiter, sei die Mitarbeitersuche eine große Herausforderung. Erfreut zeigte sich Sylvia Reichardt über den im April 2016 eingeführten Familienbonus, "den rund 700 Eltern in den vergangenen zwölf Monaten erhalten haben und den laut einer internen Umfrage 73 Prozent der Mitarbeiter gut finden." So hat sich der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, seit Einführung des Familienbonus deutschlandweit um 51 Prozent erhöht.

"Um unseren Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern, haben wir mit dem Vacu-Lifter und höhenverstellbaren Sitzen neue Technik angeschafft. In den nächsten zehn Jahren soll ein sechsstelliger Betrag in Brieselang in die Verbesserung des Arbeitsumfeldes investiert werden", berichtete die Standortleiterin.

Bürgermeister Wilhelm Garn lobte den Logistiker als "nicht zu verachtender Werbefaktor für die Gemeinde Brieselang" und als "Arbeitgeber für eine Gruppe von sonst schwer zu vermittelnden Menschen". Er wies darauf hin, dass 2700 Menschen im Güterverkehrszentrum GVZ arbeiten. "Deshalb ist es gut, dass sich Amazon schon sehr früh an der Finanzierung der Pendlerbusse beteiligt hat und ein Vertrag mit den Partnern Zalando, Amazon und der Gemeinde über diese Zubringerbusse in Arbeit ist."

Personalleiter Andreas Ruck informierte beim Mediengespräch über die Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen bei Amazon in Brieselang: "Zur Zeit beschäftigen wir einen Auszubildenden im Bereich IT/Systemintegration. Wir sind auf der Suche nach zwei Auszubildenden für Lagerlogistik." Mit Schulungen und einem dualen Studium können sich Mitarbeiter für einen Berufs-Aufstieg fit machen. "Da viele neue Standorte errichtet werden,, exportiert der Standort Brieselang gerne Wissen und qualifizierte Mitarbeiter."

"Logistik ist eine Erfolgsgeschichte in Brandenburg", eröffnete Sylke Wilde, Teamleiterin Verkehr, Mobilität und Logistik der Wirtschaftsförderung Brandenburg WFBB, ihr Kurzreferat. 205.000 Erwerbstätige arbeiten in Berlin-Brandenburg in der Logistikbranche und erwirtschafteten ein geschätztes Umsatzvolumen von 10,7 Milliarden Euro. "Die zentrale Lage in Europa an Kreuzungspunkt von drei Verkehrsknotenpunkten macht die fünf Güterverkehrszentren in Berlin-Brandenburg zu dynamischen Standorten. Außerdem stimmt die Infrastruktur mit der Anbindung an Autobahnen, Eisenbahnstrecken, Bundeswasserstraßen und zwei internationale Flughäfen", warb die Fachfrau für Wirtschaftsförderung für die Standorte rund um Berlin. Brieselang kann sich in jedem Fall über erwartete vier Millionen Euro Gewerbesteuern freuen, "vielleicht sogar fünf Millionen", so die Prognose von Bürgermeister Garn, auch wenn die Steuern nur zum Teil aus dem Logistik-Standort GVZ kommen. "Allerdings bleiben der Gemeinde von der Gesamtsumme nur 30 Prozent, 45 Prozent erhält der Landkreis, der Rest bekommt das Land Brandenburg", relativierte Garn.