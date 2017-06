Drei junge Fischadler erhalten Ringe

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Einen Monat sind die drei Fischadler alt, die am Dienstag im Revier Störitz Ringe erhielten. Der Horst auf einer etwa 25 Meter hohen Kiefer wurde 2015 im Rahmen eines Projektes der Landeswaldoberförsterei Hangelsberg und des Nabu-Kreisverbandes installiert. Seither gab es drei Bruterfolge in Serie.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583102/

"Sitz!" In Bernd Heuers Stimme liegt liebevoller Nachdruck. Geübt umschließen seine Hände Flügel und Körper eines jungen Fischadlers, um ihn auf dem Waldboden zurechtzurücken. Der 74-jährige Naturschützer muss an die Füße des kleinen Greifvogels. Zwei Ringe soll das Tier erhalten. "Auf die linke Seite kommt ein Kennring, dessen Aufschrift man auch aus 150 bis 200 Metern Entfernung mit einem Spektiv erkennen kann", erklärt er. Der rechte Fuß wird einen blanken Aluminiumring der Vogelwarte Hiddensee tragen. So lassen sich die Wege der Fischadler, Ansiedlungsmuster, Bruterfolge und schließlich auch Todesursachen erfassen.

Der Fischadler sitzt während des Beringens fast unbeweglich da. Nur das schnelle Auf und Ab seines Gefieders lässt große Aufregung erahnen. Weit oben am Himmel zieht ein Elternteil Kreise. Hin und wieder stößt es Laute aus. "Gefahr!", signalisieren diese dem Nachwuchs. Heuer hilft das bei der Arbeit, denn die Kleinen stellen sich tot und leisten keine Gegenwehr.

Den Horst auf einer rund 25 Meter hohen Kiefer im Revier Störitz gibt es seit knapp drei Jahren. Erneut gibt es drei Jungtiere darin. Die Landeswaldoberförsterei und der Nabu-Kreisverband haben die Nisthilfe auf den Baum bringen lassen. Außerdem drei weitere Horste - einen in Heidegarten, zwei in Triebsch. "Wenige Wochen später hatten wir zwei Brutpaare", freut sich Lars Kleinschmidt, Leiter der Landeswaldoberförsterei. Jede Oberförsterei müsse sich eine Leitart suchen. Die Hangelsberger wählte den Fischadler - auch, weil es in ihrem Gebiet eine recht hohe Dichte der Tiere gibt.

Mittlerweile sitzt das beringte Jungtier in einer Schüssel auf der Waage. 140 Gramm zeigt das Gerät an. Baumkletterer Horst Fenner steckt das Tier samt Schüssel in einen Sack. Sein Kollege, Hans Günther Pohl, der die ganze Zeit auf dem Adlerhorst sitzt, zieht es vorsichtig wieder nach oben. Die beiden anderen Jung-Adler sind schon etwas schwerer. "Alle zwei tage legt das Muttertier ein Ei. Ab dem ersten fängt sie aber schon an zu brüten", erklärt Heuer den Unterschied.

Rund 30 Brutpaare gibt es im Altkreis Fürstenwalde, in ganz Polen sind es nur 36, weiß Bernd Heuer. Ziel des Programms ist es, die Bestände auch andernorts zu erhöhen. So wurden über Jahre Fischadler nach Spanien exportiert. "Gerade habe ich erfahren, dass es dort auch einen Bruterfolg eines unserer Tiere aus Altbuchhorst gab", freut sich Lars Kleinschmidt.