Straße nach Frankfurt wird gekappt

Pünktlich um das Stadtfest herum wird in Eisenhüttenstadt eine der Haupteinfallstraßen saniert und für den Verkehr gesperrt. Vor drei Jahren war es die B246 aus Richtung Fünfeichen kommend im Bereich Schönfließ. Vor einem Jahr betraf es die B112 aus Richtung Neuzelle im Bereich von Marktkauf. In diesem Jahr wird gleichsam die Hauptschlagader Richtung Frankfurt für mehrere Wochen gekappt. Wie der Landesbetrieb für Straßenwesen auf Anfrage mitteilte, wird voraussichtlich ab August das rund drei Kilometer lange Teilstück der B112 zwischen dem Abzweig zur Landesstraße 37 (Esso-Tankstelle) bis zum Abzweig zur Bundesstraße 246 (Beeskower Straße) saniert und voraussichtlich bis Ende Oktober komplett gesperrt.

Während dieser Zeit soll die Fahrbahn vier Zentimeter abgefräst und durch eine neue Asphaltschicht ersetzt werden. Im Bereich der Kreuzung zur Werkstraße sind sogar umfangreichere Maßnahmen vorgesehen. "Die vorhandenen drei Mittelinseln in der Ortslage Eisenhüttenstadt (Grubenbahnstraße) und am Knotenpunkt B112/Werkstraße werden im Zuge der Maßnahme grundhaft erneuert, außerdem auch die Nebenanlagen und die Lichtsignalanlage", erklärt Cornelia Mitschka, Pressesprecherin des Landesbetriebes für Straßenwesen. "Die Bauausführung erfolgt unter Vollsperrung."

Gleichzeitig wird noch an einem anderen Teilstück der B112 gebaut, weshalb vor allem die Fahrt von Frankfurt nach Eisenhüttenstadt mit erheblichen Umwegen verbunden sein wird. Denn gleichzeitig werde auch die Fahrbahn zwischen Güldendorf und Brieskow-Finkenheerd erneuert, erklärt Cornelia Mitschka.

Wer während der Bauarbeiten mit dem Auto von Frankfurt nach Eisenhüttenstadt fahren will, wird schon ab Frankfurt über Müllrose (B87) umgeleitet. Von dort geht es auf der Landesstraße weiter nach Schernsdorf. Über Fünfeichen gelangt man dann schließlich über die B246 wieder nach Eisenhüttenstadt.

In umgekehrter Richtung ist der Schlenker nicht ganz so groß. Der Verkehr wird über die Straße der Republik, die Gubener und Berliner Straße nach Vogelsang und Ziltendorf geleitet. Vor dort kann man wieder auf die B112 fahren. "Die B 112 zwischen Brieskow-Finkenheerd und Güldendorf wird halbseitig gebaut, der Verkehr in Richtung Frankfurt wird durch die Baustelle geführt", erklärt Cornelia Mitschka. Da in dieser Zeit die Stadt auch mit dem Ausbau der Oderlandstraße zwischen Beeskower Straße und Kreisel beginnt - ebenfalls unter Vollsperrung - steht aller Voraussicht nach die Umleitungsmöglichkeit über die Nordumgehung nicht zur Verfügung. Der Verkehr muss sich durch die Orte Ziltendorf und Vogelsang wälzen.

Momentan befindet sich der Landesbetrieb für die Maßnahme in der Ausschreibungsphase, die Ende Juni enden soll. Danach wird der Zuschlag erteilt. Der endgültig Zeitplan steht deshalb noch unter Vorbehalt. Baubeginn soll aber der August sein, so Cornelia Mitschka.

Derweil können Autofahrer ab Juli schon einmal eine kleine Testphase im Umleitungsfahren absolvieren. Denn ab 3. Juli soll auf dem Teilabschnitt der B112 ab der Kreuzung zur Esso-Tankstelle bis zum Beginn des Neubaustückes der Oder-Lausitz-Straße ebenfalls die Fahrbahn erneuert werden. Vier Zentimeter Asphalt werden abgefräst und durch eine neue Deckschicht ersetzt. "Der Ausbau erfolgt halbseitig, der Verkehr nach Frankfurt wird durch die Baustelle geleitet. Der Verkehr in Richtung Eisenhüttenstadt wird an der Kreuzung B112/L371 (Pohlitz) abgeleitet und dann über Ziltendorf und Vogelsang zurück nach Eisenhüttenstadt geführt", sagt Cornelia Mitschka.