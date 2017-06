Bekanntes Gesicht, neuer Wirkungskreis

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick (MOZ) Bernau (dl) Ein alter Bekannter ist wieder zurück beim FSV Bernau - Daniel Dornbusch übernimmt ab sofort die Mannschaft der A-Junioren. Bereits am Dienstagabend leitete er das Training. An seiner Seite war auch der neue Co-Trainer Lutz Schulz mit dabei. Nach dem Weggang von Trainer Marius Munser war die Stelle vakant bei den Bernauern.

Dornbusch hatte sich vor gut einem Jahr als Trainer der FSV-Männer vom Verein getrennt. Er selbst traf die Entscheidung, da ihm keine Perspektive bei den Bernauern über die Saison hinaus geboten wurde. 2013 hatte Dornbusch den Verein in die Landesliga Nord geführt. In der Saison 2015/16 wurde der FSV Dritter hinter dem Ortsrivalen TSG Einheit und Union Klosterfelde und verpasste soden Aufstieg in die Brandenburgliga. In der jetzt beendeten Spielzeit war der 41-jährige Dornbusch beim FC Concordia Wilhelmsruh tätig. Mit der Mannschaft belegte er in der Bezirksliga Staffel 3 den letzten Platz.

Mit der Verpflichtung will der FSV gerade auch den Nachwuchsbereich aufwerten und die Spieler verstärkt in den Männerbereich begleiten.