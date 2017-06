Kinderkonzert auf der Gartenbühne

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (je) "Heute geht es um dichtende Lamas und lahmende Dichter" - mit Reimen wie diesem fesselte Frank Fröhlich seine kleinen Zuhörer von der ersten Minute an. In der zweiten Aufführung in der Reihe "Hauptmanns Gartenbühne" war der Musiker, der Kinderkonzerte im Repertoire hat und schon mehrfach in Erkner aufgetreten ist, mit dem Programm "Bücherwurm Fridolin" zu Gast. Es kreist in vielen lustigen Reimen und Liedern um die Lust am Lesen und um erste Erfahrungen mit Büchern und ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten: "Mein Kaugummi fand dort ein prima Versteck / bei uns zu Hause kommt eben nichts weg." Außer dem Bücherwurm kamen auch viele andere Tiere zur Sprache, so ein Nashorn: "Nina, das ist allerhand / liest jeden Tag einen Lyrik-Band." Gekommen waren rund 60 Erst- und Zweitklässler der Löcknitz-Grundschule, die im zweiten Teil auch selbst auf die Bühne gingen. Mit dieser Vorstellung ist das Programm auf der Gartenbühne in diesem Jahr auch schon wieder beendet.