Turnhallenneubau als Wahlkampfthema

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der geplante Neubau einer Schulsporthalle in Schönfließ wird Wahlkampfthema. Für das Projekt, das vor allem von der SPD-Fraktion vorangetrieben wird, gibt es in der Stadtverordnetenversammlung eine breite Zustimmung. Der Neubau wurde in der Prioritätenliste mit höchster Priorität versehen. Auch sollten die 40000 Euro Planungskosten, die im Finanzplan der Stadt erst für 2020 eingestellt waren, vorgezogen werden.

Allein: Die Finanzierung ist überhaupt noch nicht gesichert. Auch ist noch gar nicht klar, mit welchen Kosten zu rechnen ist. Die Stadt veranschlagt zwei Millionen Euro Baukosten. Nach Ansichten von Stadtverordneten ginge es auch preiswerter. Nach derzeitigem Stand kann die Stadt auch nicht mit Fördermitteln rechnen. Die einzige Finanzierungsoption ist die Aufnahme eines Kredites, da die Stadt für solch eine große Maßnahme nicht genügend eigene Mittel hat. Die Aufnahme eines Kredites müsste die Kommunalaufsicht genehmigen. Von dort gibt es aber noch kein endgültiges Votum, ob das überhaupt möglich wäre.

Da beginnt nun der Wahlkampf. Frank Balzer, Bürgermeisterkandidat der SPD, hat jüngst vorgeschlagen, die Sanierung der Oderlandstraße, die im September beginnen soll, zurückzustellen und statt dessen den Neubau der Turnhalle vorzuziehen. Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) wies jüngst in der Einwohnerversammlung darauf hin, dass das nicht geht. Denn für den Ausbau des Teilstückes der Oderlandstraße erhält die Stadt eine Sonderzuweisung in Höhe von rund einer Million Euro. Die ist, so steht es auch im Haushalt, zweckbestimmt und ausschließlich für den Bau der Oderlandstraße zu verwenden. Außerdem läuft schon die Ausschreibung für die Bauleistung, die am Mittwoch zu Ende ging.