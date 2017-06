Mehr Bücher als Einwohner

artikel-ansicht/dg/0/

Heinersdorf/Beerfelde (MOZ) Mit einem guten Schmöker in den Garten oder an den Strand - Bücherfreunde decken sich jetzt im Sommer mit Lesestoff ein. Für Nachschub sorgen auch Bibliotheken. Aus den Dörfern wären sie ohne das Engagement Ehrenamtlicher längst verschwunden.

Die Frau, die weiß, was Beerfelde liest, schafft Platz für Neues. "Gerade schaue ich die Kinderbücher durch, packe Romane, die nicht mehr gelesen werden oder einen starken sozialistischen Hindergrund haben, in Kisten", sagt Daniela Otto-Gräf. Sie deutet auf einen Karton, der bald eine Etage höher wandert, auf den Dachboden des Beerfelder Lesestübchens in der Kirchgasse. Neue Bücher, die die 39-Jährige meist im Internet gebraucht kauft, ziehen dann in die Regale ein.

Seit fünf Jahren kümmert sich Daniela Otto-Gräf um die mit Bücherregalen vollgestellten Räume über dem Beerfelder Friseur; immer dienstags, zwischen 17 und 18 Uhr, leiht sie den Dorfbewohner dort Romane, DVDs und Hörspiele aus. Meistens wartet sie.

"Ich bin meine Haupt-Stammkundin", sagt die zugezogene Beerfelderin. Dabei ist es auch der Bücherleidenschaft der Ehrenamtlichen zu verdanken, dass das Lesestübchen überhaupt öffnet. "Ich wollte mich engagieren." Um Bücher zu verleihen, hastet sie nun jeden Dienstag von ihrem Arbeitsplatz in Berlin nach Beerfelde. Sie wisse, dass sie nicht alle, sondern vor allem Senioren und Kinder erreicht, aber es sei immerhin ein Angebot.

Etwa 80 Dorfbewohner leihen sich regelmäßig Medien bei Daniela Otto-Gräf aus; Leser aus den umliegenden Orten habe sie kaum. "Wahrscheinlich nutzen sie eher die Bibliothek in Fürstenwalde", vermutet die junge Frau. Wer nicht mobil ist, kann sonst nur auf einen Halt der Fahrbibliothek Oder-Spree in seinem Ort hoffen. Etwa einmal im Monat steuert der Bibliotheksbus mit 4000 Medien 61 Gemeinden im Landkreis an.

Die zweite Bibliothek der Gemeinde Steinhöfel betreut Kerstin Neitsch. Erst seit wenigen Wochen ist sie nach einem dreijährigen Afrika-Aufenthalt wieder in Heinersdorf zu Hause. In der Bibliothek im Gebäude der Kita ist sie zurzeit dabei, Liegengebliebenes zu sortieren. "Als ich weg war, hat meine Tochter die Bibliothek betreut." Zuletzt, im Mai und im April, blieb sie ganz geschlossen. "Unterstützung ist willkommen", sagt Kerstin Neitsch, die etwa 8000 Bücher, Spiele, DVDs und Kassetten zu ihrem Bestand zählt.

"Es würde schon helfen, wenn mich einmal im Monat jemand vertreten könnte", erklärt die Heinersdorferin, die sich seit zehn Jahren um das Lesefutter der Dorfbewohner kümmert. Wenn sie montags zwischen 15 und 17 Uhr öffnet, gehören Damen zu ihren häufigsten Besuchern. "Sie leihen vor allem historische und Liebesromane aus", weiß Neitsch und führt zu einem mit Büchern beladenen Tisch. "Die Bestseller-Ecke." Hier liegen dicke Wälzer der Autorinnen Sarah Lark und Kate Morton. Von dem Geld, das die Gemeinde den Dorfbibliotheken jedes Jahr zur Verfügung stellt - jeweils 150 Euro - kaufe sie vor allem Bestseller der vergangenen Jahre. "Manchmal wünschen sich die Leser auch Titel", sagt Kerstin Neitsch und blättert durch ein kleines Notizheft, in dem Heinersdorfer Bücherwünsche hinterlassen haben.

Die Bücherei, erinnert sich die Ehrenamtliche, habe es schon zu DDR-Zeiten gegeben. "Damals war sie noch fünf Tage die Woche mit einer Bibliothekarin besetzt." Wer heute zwischen den eng gestellten Bücherregalen entlangschlendert, findet Überbleibsel noch länger vergangener Zeiten. "Unser ältestes Buch", Neitsch greift zu "Quo Vadis" von Henryk Sienkiewicz, "ist von 1931."