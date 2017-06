Starkes Team in der Farbe Lila

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das Schwedter Frauenzentrum hat den ganzen Mittwoch lang seinen 25. Geburtstag gefeiert. Mädchen und Jungen, Familien sowie Partner des Frauenzentrums waren mit dabei. Das Haus in der Lindenallee gehört dem lokalen Bündnis "Familienfreundliches Schwedt" an.

Danke für die Frauen in Lila: Schulleiter Ernest Hobohm von der Waldrandschule überreicht Annette Lang ein Präsent.

Die Frauenzentren im Land Brandenburg kann man an einer Hand abzählen. Eines von ihnen steht in Schwedt und strahlt in die ganze Stadt aus. Es wird vom Frauenverein getragen und steht für den Dreiklang Bildung - Begegnung - Beratung.

"Wir geben weiter Gas und haben hunderttausend Ideen", heißt es in einem Lied, das sich die Mitarbeiter des Frauenzentrums selbst ausgedacht haben. Mit Herzklopfen und guter Laune haben sie es zum Jubiläumsfest gesungen und das Publikum angesteckt. Ein fröhliches Programm von Kindern spiegelte wider, was das Haus auszeichnet: enger Kontakt zu den Einwohnern von Schwedt.

Bürgermeister Jürgen Polzehl lobte die Vielfalt der Beratungs- und Betreuungsangebote und sprach von 10000 Besuchern, die jedes Jahr in das umgebaute Kindergartengebäude in der Lindenallee kommen. Seit 25 Jahren geben dort Frauen- und Fa-milienthemen den Ton an. Seit 24 Jahren ist Annette Lang dort die Chefin. "Ohne unser gute-Laune-Team ginge unsere Arbeit nicht", sagte sie.

Zum Team des Frauenzentrums gehört auch Burkhard Kramer. Er hat das Lied begeistert mitgesungen. Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte er: "Wie das geht, als einziger Mann mit Frauen zusammenzuarbeiten? Oooh ..." Er lachte und erzählte weiter, dass er erst für ein paar Stunden dabei gewesen sei, später als Bundesfreiwilliger. Jetzt seien es schon einige Jahre und er wolle sich ein Aufhören nicht vorstellen.

Die Farbe Lila ist optisches Kennzeichen des Frauenzentrums. Die T-Shirts der Mitarbeiter, Flyer und Plakate sind in lila gehalten. Die Farbe erinnert an eine beliebte Veranstaltungsreihe des Hauses, den "Lila Salon". In ihm waren schon Schriftstellerinnen wie Gisela Steineckert und Schauspielerinnen wie Dorit Gäbler zu Gast.

Annette Lang wandte sich an die Jubiläumsbesucher im sonnenlichten Festzelt: "Unsere Arbeit ist nur deshalb so gut, weil wir gute Partner haben. Da ist in unserer Nachbarschaft die Evangelische Grundschule Schwedt. Sehr gern arbeiten wir aber auch mit der Grundschule ,Am Waldrand' zusammen."

Beide Schulen brachten dem Frauenzentrum ein Ständchen dar. Schüler der Evangelischen Grundschule ließen beispielsweise mit Schlagzeug unter der Leitung ihres Musiklehrers Marcin Osiecki aufhorchen. Der Schüler Jeremias Eichhorn von der Waldrandschule war Sieger im diesjährigen Rezitatorenwettstreit und gab noch einmal sein Sieger-Gedicht vom Ritter Kunibert zum Besten. Er hatte die Lacher auf seiner Seite.

Schulleiter Ernest Hobohm von der Waldrandschule überreichte als Geburtstagsgeschenk einen gestalteten Bilderrahmen mit Fotografien. Sie erzählen von der engen Zusammenarbeit zwischen Schule und Frauenzentrum. "Veranstaltungen an unserer Schule klappen mit dem Frauenzentrum am besten. Es ist seit vier Jahren ein super Partner für uns", sagte er und Annette Lang ergänzte: "Das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen."

Während unter anderem das Kinder- und Jugendtheater Stolperdraht, das Oder-Center und die Stadtwerke zu den Partnern des Frauenzentrums gehören, wäre dessen erfolgreiche Arbeit ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich. Hannelore Spreer zum Beispiel leitet seit fünf Jahren das Strickcafé am Montag und den Kreativnachmittag am Mittwoch. Zum Jubiläumsfest war sie Einlasserin am Tor und bekam die gute Stimmung im Garten trotzdem mit.