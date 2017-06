artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Heinersdorf (MOZ) Die Hitzewelle macht nicht nur dem Mensch, sondern auch so manchem Tier zu schaffen. "Unsere Berberaffen haben mit ihrem Fell bei dem Wetter schon zu kämpfen oder auch die nordischen Tiere wie der Vielfraß", sagt Katrin Kiesewetter, Tierpflegerin im Heimattiergarten Fürstenwalde. Viele Tiere nutzten am Dienstag auch die großzügigen Schattenflächen oder verkrochen sich in ihre kühleren Häuser. So mancher Vogel nahm ein Bad in der Trinkwanne. "Und Rothirsch Ritchie mag gerne mal eine Regendusche, wenn es richtig heiß ist", berichtet die Tierpflegerin. Die bekamen am Vormittag auch die Lamas von Anne Franke im Tierpark Heinersdorf.