Schönfließ (OGA) Heute vor genau 25 Jahren ist die gemeinnützige Werkstatt für behinderte Menschen - die Nordbahn gGmbH - in Schönfließ gegründet worden. Das Jubiläum wird am Freitag mit mehr als tausend Gästen gefeiert.

In der Aufbruchstimmung der ersten Nachwendejahre wurden in Schönfließ schnell Nägel mit Köpfen gemacht. "Wir haben einfach angefangen", hat sich der heutige Geschäftsführer Micha Schaub von den Gründern erzählen lassen. Damals wurden gut 70 Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigt.

25 Jahre später hat sich ein Arbeitgeber mit mehr als 500 Angestellten erfolgreich am Markt etabliert. Die 420 geistig oder psychisch behinderten Mitarbeiter sowie Kollegen mit neurologischem Rehabilitationsbedarf, die von 112 Angestellten betreut werden, produzieren und prüfen Bauteile unter anderem für namhafte Industriebetriebe wie BMW oder Hettich sowie einige Automobilzulieferer. So werden zum Beispiel Sensoren für die Blockade von Anschnallgurten getestet. Nicht nur für diese Arbeiten entwickelt die Nordbahn eigene Maschinen, die den Mitarbeitern die Arbeit ermöglichen und erleichtern: In der Tischlerei werden stabile Sitzbänke hergestellt, die in vielen Gemeinden Oberhavels aufgebaut werden. Auch als Dienstleister ist die Nordbahn gGmbH unterwegs. Es gibt eine Gruppe, die mit der Grünpflege beschäftigt ist und im Winter sogar Bäume fällt. Eine Putzkolonne kümmert sich um die Sauberkeit von 28 Treppenhäusern in Wohnanlagen. Im Textilbereich wurden vor einigen Jahren sogar Pferdedecke gereinigt. Heute bietet die Nordbahn gGmbH die Reinigung von Wischmopp und Mietwäsche an.

Damals wie heute stehe bei den "Nordbahnern" der Mensch im Mittelpunkt, so Schaub. "Wir begleiten unsere Mitarbeiter mit allen Facetten auf ihrem beruflichen Lebensweg", umschreibt Schaub die Aufgabe der gemeinnützigen Gesellschaft. Das Konzept ist erfolgreich. Einige der behinderten Mitarbeiter haben es sogar geschafft, eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. (Seite 6)