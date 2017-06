Jugendliche widmen sich DDR-Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Vom 3. bis 5. Juli findet auf der Burg Beeskow die diesjährige Sommerschule des Kunstarchivs Beeskow statt. An dem Projekt "Unverstellt", an dem Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Eisenhüttenstadt und der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe Eisenhüttenstadt teilnehmen, wird untersucht, wie Jugendliche Bilder aus der DDR wahrnehmen, deuten und vermitteln.

Das Kunstarchiv Beeskow - Archivierte Sammlung von Kunst aus der DDR hat seit 2010 alljährlich Sommerschulen als Weiterbildungsveranstaltungen für den akademischen Nachwuchs sowie für Oberschüler ausgerichtet. In vier Workshops werden unter Anleitung von Kunstlehrern, Künstlern, darunter Tanzpädagogin Constance Neutert-Pace und Schriftsteller Sascha Macht, unterschiedliche Themen bearbeitet. Ausgangspunkt wird immer das Bild als solches sein. Interessierte sind am 5. Juli um 12.30 Uhr zu einer öffentlichen Präsentation eingeladen. Das Projekt wird von der VR-Stiftung der Volks- und Raiffeisenbanken in Norddeutschland, der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree, dem Landkreis Oder-Spree und vom Forum Kunstarchiv Beeskow e. V. unterstützt.