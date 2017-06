Beim Radverkehr nur Mittelmaß

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Hennigsdorf hat beim jüngst veröffentlichten Fahrradklima-Test des ADFC 2016 geringfügig schlechter abgeschnitten als zwei Jahre zuvor. Deutlich zugenommen hat die Zahl derer, die sich an der bundesweiten Aktion beteiligten. Sie stieg von 65 auf 88.

Die Fraktion der Grünen hat die veröffentlichten Zahlen zum Anlass genommen, mit einer Anfrage an die Verwaltung Verbesserungen im Radverkehr anzustoßen.

Fraktionschefin Petra Röthke-Habeck spricht davon, dass sich das Fahrradklima in Hennigsdorfs "insgesamt lediglich auf einem befriedigenden Niveau bewegt." Sie hat dabei vor allem die Kategorien im Visier, die von den Umfrageteilnehmern als besonders schlecht bewertet werden. Die Note 5 gab es für das - nicht existente - öffentliche Angebot zum Mieten von Fahrrädern. Mit der Note 4,3, so kritisiert die grüne Abgeordnete, schnitten die Gefahr eines Fahrraddiebstahls und der fehlende Winterdienst auf Radwegen ebenfalls sehr schlecht ab.

Auf Nachfrage räumte sie ein, an einer der schlechten Noten selbst aktiv mitgewirkt zu haben. "Ich fürchte ja", antwortete sie auf die Frage, ob die Grünen seinerseits im Stadtparlament dafür gestimmt haben, den Winterdienst auf Radwegen einzustellen. "Wir mussten das wegen der Haushaltskonsolidierung", verteidigt sie die damalige Entscheidung. Zugleich räumt sie aber ein, dass in den Jahren zuvor die Schneeberäumung lediglich 25 000 Euro pro Winter gekostet hat - eine Summe, an dessen Einsparung kein Haushalt genesen kann. Jetzt sagt sie: "Wir überlegen, ob wir das Thema wieder auf die Agenda setzen, wenn sich der Haushalt erholt hat." Dass dies längst der Fall ist, beweisen die letzten Jahresabrechnungen und der Parlamentsbeschluss, für den Bau eines Stadtbads Kredite über 20 Millionen Euro aufzunehmen.

Der Fahrradklau hat tatsächlich zugenommen. Laut Polizeidirektion Nord wurden in Hennigsdorf 2015 147 Fahrräder gestohlen, im Jahr darauf 186. Die Aufklärungsquote sank von 6,8 auf 4,8 Prozent.

Im Test schlecht benotet wurde mit 3,2 (zuvor 3,1) auch die Versorgung mit Rad-Stellplätzen. Dass die vor allem im Zentrum der Stadt knapp bemessen sind, zeigt der tägliche Blick auf die Bahnhofsgegend. Röthke-Habeck kritisiert, dass die Abstellanlagen "zu einem gewissen Anteil von verwaisten Fahrrädern blockiert werden". Sie will nun wissen, wie häufig solche herrenlosen Fahrräder entfernt werden und wohin diese gebracht werden. In den vergangenen Jahren konnte beobachtet werden, dass solche Drahtesel über Monate Stellflächen blockierten. Zurzeit betrifft das gut ein Dutzend Räder.

Die Abgeordnete regt zudem an, vor allem mit Blick auf radelnde Schulkinder Möglichkeiten zu finden, die Dauerbaustelle Havelkanalbrücke sicherer passieren zu können. Sie regt an, am östlichen Fahrbahnrand einen Schutzstreifen anzubieten. Wie die Verwaltung sich dazu positioniert, dürfte heute Thema im Bauausschuss sein (Beginn 17.30 Uhr im Rathaus).

Dass einige schlechte Noten auch durch Unwissenheit der Teilnehmer zustande gekommen sein können, meint Röthke-Habeck daran zu erkennen, dass die Mitnahme von Rädern im öffentlichen Nahverkehr recht schlecht bewertet wird. Vielen sei wohl nicht bekannt, dass Räder in den Bussen der OVG mitgenommen werden können.

Positiv erwähnen die Teilnehmer die Erreichbarkeit des Zentrums (1,9), das zügige Fahren (2,1) und den hohen Anteil der Radler am Verkehr (2,3).

Im Vergleich zu Bund und Land schneidet Hennigsdorf bei Städte unter 50 000 Einwohnern recht gut ab. Im Bund belegt die Stadt Platz 55 von 364, 2014 war es allerdings Platz 32. Im Land schneiden nur Bad Wilsnack, Liebenwalde, Oranienburg und Perleberg besser ab. Velten ist mangels Teilnahme diesmal nicht verzeichnet.

Alle Testergebnisse sind unter www.fahrradklima-test.de einsehbar.