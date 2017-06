i-Tüpfelchen auf starke Saison bleibt leider aus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1583132/

Wechselt zum VfB Gramzow: Miguel Hartwig (vorn) war letztmals für den FC Schwedt im Einsatz. Er wird in der kommenden Saison in der A-Junioren-Brandenburgliga spielen.

Wechselt zum VfB Gramzow: Miguel Hartwig (vorn) war letztmals für den FC Schwedt im Einsatz. Er wird in der kommenden Saison in der A-Junioren-Brandenburgliga spielen. © Carola Voigt

Die Geschichte der Begegnung gegen die spielstarken und körperlich robusten Gäste aus Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow ist fix erzählt: Mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck sorgte Maximilian Strauß bereits nach etwa 150 Sekunden für die Gästeführung. Von dieser zeigten sich die Oderstädter noch unbeeindruckt, lieferten dem Kontrahenten einen Vergleich auf Augenhöhe und besaßen auch einige Torchancen: Der wieder als Mittelstürmer aufgebotene etatmäßige Torwart Maurice Bäuerle schaffte es freistehend nicht, den Ball aus acht Metern an Keeper Tristan Koch vorbei zu bekommen (14.), Christian Staatz wurde bei seinem Solo in den Strafraum zu weit abgedrängt, um noch gefährlich abschließen zu können (20.), und Bjarne Zenk köpfte nach einem Eckball um Zentimeter am Pfosten vorbei (38.).

Als die Oderstädter dann kurz vor der Pause erneut einen Eckball bekamen, setzte der Gast in Windeseile zu einem 4:2-Überzahlkonter an. Erik Schäfer konnte letztlich unbedrängt vollenden (0:2/40.). Es war der Knackpunkt in einer Partie, in welcher der FC Schwedt nach der Pause keinerlei Akzente mehr setzen konnte. Nicholas Eichhorn mit einem sehenswerten Kopfball ins Eck (52.) und der eingewechselte Ben Reinhardt (77.) setzten mit ihren beiden Treffern zum 0:4-Endstand im Grunde die einzigen Höhepunkte der zweiten Hälfte. Niclas Donatz traf noch den Pfosten. Die Gegenwehr war komplett erloschen.

Sicher wäre ein besseres Resultat nach den letzten 80 Saisonminuten schöner gewesen - aber auch so können die Spieler um Uwe Zenk und Tim Pommer sowie die weiteren engagierten Betreuer der höchstklassigen Nachwuchs-Fußballmannschaft der Uckermark sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Spieljahr sein. "Zu keinem Zeitpunkt hatten wir wirklich etwas mit dem Abstieg zu tun - für unsere Bedingungen ist das überragend!", brachte es Uwe Zenk für sein junges Team auf den Punkt.

Jetzt gibt es einen spürbaren Umbruch im Team: Während Kapitän Bjarne Zenk sowie der für die letzte halbe Stunde eingewechselte, zuvor lange verletzte Nico Hanse - trotz etlicher "Abwerbeversuche" - zu den eigenen A-Junioren wechseln, verlassen vier Akteure den Verein. Dennoch verbleibt ein starkes Team-Gerüst, das mit den bewährten Verantwortlichen auch in der neuen Saison für gute Fußballkost in der Oderstadt und ein erfolgreiches Abschneiden abermals in der Brandenburgliga sorgen will. Zunächst gibt es noch eine Abschlussfahrt nach Linstow.

Schwedt: Pajak (41. Zboralski), Bölk, Wolff (41. Kluth), Heise, Drews, Seidel, Staatz, Hartwig, Löffler, Zenk, Bäuerle (49. Hanse)