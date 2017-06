artikel-ansicht/dg/0/

Finow (MOZ) Mit knapp 30 Sportlern reisten die Kanuten vom SV Stahl Finow zur 26. Landesmeisterschaft im Kanurennsport an den Beetzsee in Brandenburg. Alle Sportler stellten sich zu Beginn dem Mehrkampf, einer Kombination aus athletischen Disziplinen und einer Bootsleistung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1583133/

Bei den Schülern im Jahrgang 2005 waren die Finower besonders erfolgreich, Melissa Biesel holte sich den Sieg vor Emma Effenberger (beide Canadier) und Lenja Lingstädt belegte bei den Kajak-Paddlerinnen den zweiten Platz. Clara Riedel wurde Fünfte. Damit gewannen sie den Pokal für die Mehrkampf-Mannschaftswertung bei den Schülern des Jahrgangs 2005.

Ebenfalls tolle Ergebnisse im Mehrkampf erzielten Romy Janik (Jahrgang 2006) und Aaron Löffler (2003) mit dem zweiten Platz und Maurice Gawande (2004) als Dritter. Aaron Löffler, Maurice Gawande und Tim Püschel (alle Kajak) kämpfen für den Start bei der Deutschen Meisterschaft. Mit seinen fünf Podestplätzen präsentierte sich Aaron eindrucksvoll. Aber auch Tim und Maurice zeigten mit drei bzw. zwei Podestplätzen, dass sie aktuell gut in Form sind.

Besonders erfolgreich waren die Canadierpaddler im Schülerbereich. Sie fischten zahlreiche Medaillen aus dem Beetzsee. Emma Effenberger war allein an fünf Landesmeistertiteln beteiligt. Sie gewann den C1 über die 500 m, Melissa Biesel holte sich in diesem Rennen die Silbermedaille. Im C2 waren sie als Team nicht zu schlagen und holten Gold. Emma kniete ebenfalls im erfolgreichen C4 mixed, der in der Besetzung Emma Effenberger, Karla Wall, Lai-Linh Tran und Dominik Gartz zweimal Gold gewann. Gold gab es für Emma, Melissa und Karla außerdem in der Staffel. Dominik und Lai-Linh holten im C2 über die 500 m auch noch Silber.

Auch im Kajak gab es Grund zur Freude, Romy Janik und Juliana Blankenburg paddelten im K2 der Schülerinnen B 2007 über die 500 m und 2000 m jeweils auf den Bronzerang. Zusammen mit Jella Schulz gewannen sie in der Staffel die Silbermedaille.