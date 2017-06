Goldregen für Kegler

artikel-ansicht/dg/0/

Lüneburg (MOZ) Der Barnimer Bohlekegler-Nachwuchs feierte bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Lüneburg einen Jahreshöhepunkt. In den Mannschaftswettbewerben wurde dreimal Gold und eine Silbermedaille erkämpft. Hinzu kam Gold im Einzel weiblich, der Altersklasse 14 bis 18 Jahre, für Monique Kabisch.

Im Mannschaftswettbewerb hat sich die Barnimer Auswahl A weiblich mit dem zweiten Platz in den Landesvereinsmeisterschaften zu den Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) qualifiziert. Dort waren sieben Mannschaften am Start, davon drei aus Brandenburg. Landesmeister KFV Dahme-Spreewald, Barnim und KFV Havelland. Nach einem sehr starken Beginn der ersten beiden Spielerinnen aus Havelland sah alles nach einem klaren Sieg aus. Doch die dritte Spielerin musste nach zwei Bahnen ausgewechselt werden und damit gaben sie den ersten Rang ab. Am Ende reichten nach Runde vier die 3535 Holz für Silber und zu Platz eins fehlten nur zwei Holz.

Bei der Barnimer Auswahl stand auch eine Medaille auf dem Wunschzettel, aber die 3525 Holz reichten nur für den vierten Platz. Auch hier hätten nur zwei Holz mehr für Bronze gereicht und zu Gold waren es auch nur zwölf Holz Rückstand. Im Team Barnim spielten Jessica Fleischer, Sophie Heinz, Josephine Schmidt und Monique Kabisch. Ersatz waren Michelle Kabisch und Maybrit Völter.

Für die Einzel hatte sich Jessica, Monique, Axel Völter und Alisa-Jasmin Weber in der B-Jugend qualifiziert. In jeder Altersklasse starteten 24 Kinder und Jugendliche, die besten zwölf erreichen den Endlauf und spielen um den Sieg. Monique reichten in der Qualifikation 889 Holz für Platz sieben und Jessica spielte sich mit 892 sogar auf den fünften Platz. Im Endlauf konnte sich Monique dann noch einmal steigern und gewann mit sehr starken 912 Holz die Goldmedaille

Ihre erste Teilnahme war 2012 und das im Alter von 10 Jahren. Damals gewann sie ihre erste Silbermedaille und in den nächsten drei Jahren folgte dreimal Gold. Das hatte vorher noch kein anderes Mädchen geschafft und es war eine kleine Sensation. Im letzten Jahr wechselte sie von der Kinderkugel in die Altersklasse 14 bis 18 Jahre. Der Wechsel bereitete ihr keine großen Probleme, obwohl die etwas größere Kugel schon anders gespielt werden muss. Wo es im letzten Jahr in Celle noch für Silber reichte, konnte Sie in diesen Jahr schon wieder um Gold spielen. Darauf können alle im Kegelsport stolz sein.

Jessica Fleischer konnte im Endlauf nicht mit der Spitze mithalten. Es war ihre letzte Teilnahme in der Jugend. Ihre 870 Holz reichten für den elften Platz, aber auch das muss man erst einmal schaffen. Schließlich waren die 24 besten Spielerinnen aus Deutschland am Start.

Axel Völter spielte in der Qualifikation nur 863 Holz und diese reichten nicht für den Endlauf. Es war sein erster Einsatz mit der großen Kugel und da kommen in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch bessere Ergebnisse und damit auch Medaillen.

In der B-Jugend weiblich hatte Alisa-Jasmin Weber auch ihren ersten Einsatz bei den DJM. Mit 826 Holz spielte auch sie einen sehr starkes Ergebnis in der Qualifikation. Dieses reichte schon für den dritten Startplatz und klang sehr vielversprechend. Gespielt wurde über zwölf Bahnen mit jeweils zehn Würfen und der Durchschnitt mit der Kinderkugel liegt bei 720 Holz. Sie spielte also 106 Holz über den Durchschnitt und das war schon echt stark. Die Spitze übernahm allerdings die Spielerin aus dem Harz mit 836 Holz. Im Endlauf standen bei Alisa auch wieder die 820 Holz auf ihrem Zettel und diese reichten für den siebten Platz. Gold ging in den Harz mit 864 Holz und neuem Bahnrekord.

"Ich denke, wir können stolz auf die gezeigten Leistungen unseres Nachwuchses sein. So wird einem auch in der Zukunft um den Kegelsport im Landkreis nicht bange", kommentierte der Barnimer Jugendleiter Thomas Findeisen das Abschneiden seiner Schützlinge bei der DJM.