Zeidelkirmes lockt mit buntem Programm

Wiesenau (MOZ) Am Wochenende ist es wieder soweit: In Wiesenau findet die Zeidelkirmes statt. Auftakt ist bereits am Freitagabend. Ab 19.30 Uhr legt DJ Achim auf, dazwischen gibt es Showtänze des Tanzenembles kuz aus Eisenhüttenstadt mit den Tanzgruppen Company 1, 2 und der Jugend 1. Ab 23 Uhr kann dann beim Karaoke jeder mitmachen, der Lust auf Singen hat.

Der Sonnabend beginnt bereits sehr früh ab 7 Uhr mit dem Oderpokalangeln für Kinder und Jugendliche des Vereins "Früh-auf". Ab 10 Uhr wird dann die Dorfmeisterschaft im Volleyball in der Sporthalle ausgetragen. Gegen 12 Uhr ist hierfür die Siegerehrung vorgesehen. Der örtliche Feuerwehrverein sorgt mit einer Gulaschkanone für die kulinarische Versorgung. Um 15 Uhr steht der Kaffeeklatsch mit der Wiesenauer Kita Spatzennest auf dem Programm. Die Knirpse proben seit Wochen fleißig an ihren Tänzen, die sie den Gästen vorführen möchten. Den Kuchen steuern die Frauen vom Fastnachtsclub bei. Ebenfalls für Unterhaltung will der Zirkus Fantadu sorgen. Am Nachmittag lädt die SG Wiesenau 03 zum Torwandschießen ein. Zum zweiten Mal beteiligt sich der Verein am Zeidelkirmes-Programm.

Ebenfalls zum zweiten Mal findet die Wahl zur "Ü-30-Bienenkönigin" statt, der Damen zu verschiedenen Wettbewerben auffordert. Auch die beliebte Bienenrallye gibt es wieder, bei der Wetten auf die schnellste Biene abgeschlossen werden können. Ab 20 Uhr steigt dann die Zeidelkirmes-Party mit der Band Elektra 68. Erfrischende Drinks werden an einer Karibik-Bar ausgeschenkt.

Am Sonntag startet ab 8 Uhr das 8. Kirmespokalangeln am Mühlenteich. Drei Stunden später beginnt der musikalische Frühschoppen mit "Jochens Jungs". Das Partyblasmusik-Ensemble aus Wiesenau feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bühnen-Jubiläum bei der Zeidelkirmes, aus diesem Anlass gibt es ein Fass Freibier.

Ab 15 Uhr treibt Clown Faxilus seine Späße mit den Kindern, während sich der traditionelle Stammtisch-Kaffeeklatsch in diesem Jahr der Geschichte von Wiesenau widmet und außerdem eine Brautschau und einen Hochzeitszug bietet. Noch mehr Geschichte gibt es in Form der Dorfchronik, die am Sonnabend und Sonntag in der Kirche ausliegt sowie bei einer Alttechnikausstellung.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag tritt Sängerin Jenny K. auf. Außerdem werden die Gewinner der Tombola verkündet, Lose hierfür sind am Einlass erhältlich. Ponyreiten, Kirmesrummel und ein Trödelmarkt ohne Standgebühren runden die Zeidelkirmes ab.

Der Eintritt kostet 2 Euro pro Tag beziehungsweise 5 Euro für das ganze Wochenende. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.