Baustellenrundgang zwischen Stuck

Wer das künftige Museumsfoyer des Humboldtforums betritt, kommt jetzt schon ins Staunen. Dreißig Meter hohe Säulen türmen sich auf. Den zwei Engeln, die über dem Triumphbogen-artigen Eingang thronen, fehlen nur noch die Fanfaren. Ansonsten sind die Arbeiten am herrschaftlichen Eosander-Portal beendet, durch das Ende 2019 die Besucher in die Museen strömen werden. Sogar eine der Rolltreppen steht schon. Sie wird später Besucher in die Humboldtakademie bringen, während vis-à-vis eine Freitreppe in die Räume der Berlin-Ausstellung führen wird.

Über die Themen der verschiedenen Museen im barocken Schlossgewand kann man sich am Wochenende direkt auf der Baustelle informieren. Bei den Tagen der offenen Tür geht es in der fünften Auflage inzwischen nicht nur um den kaum zu übersehenden Baufortschritt. Das von den Gründungsintendanten Neil MacGregor, Hermann Parzinger und Horst Bredekamp kuratierte Programm gibt erstmals einen Ausblick auf das Zusammenwirken der Akteure des Humboldt Forums.

"Ingenieure, Archäologen, Ethnologen, Mediziner, Botaniker, Historiker, Urbanisten und Poeten erklären die Verflechtung von Natur und Kultur, Wissenschaft und Forschung", sagt Lavinia Frey, Geschäftsführerin der Humboldt Forum Kultur GmbH. So würden nicht nur die Restauratoren etwas zu den 43 Sandstein-Adlern an den barocken Fassaden erzählen. Experten des ethnologischen Museums erläutern zudem die Symbolik, die die Raubvögel für die Indianer in Südamerika einst hatten.

Das Naturkundemuseum wird dagegen ein ausgestopftes Exemplar aus seiner Sammlung mitbringen. "Und Mitarbeiter des Botanischen Gartens werden etwas über die hiesige Verbreitung des Adlers erzählen", zählt Frey auf. Dazu soll es Konzerte und Talkrunden, Kino und Präsentationen, Essenstände und Foodtrucks geben. Am Sonnabend um 22 Uhr wollen die Veranstalter zudem den 250. Geburtstag Wilhelms von Humboldt mit einem literarischen Salon würdigen. Der preußische Gelehrte habe einen beachtlichen schriftlichen Nachlass hinterlassen, so Frey.

Die Besucher, die nach Taschen-Kontrollen und wahrscheinlich nach einiger Wartezeit kostenlos auf die Baustelle dürfen, können aber auch nur einfach durch das Schlossforum wandeln. Die künftig öffentliche Passage mit einem Mix von historischen und modernen Innenhof-Fassaden führt von der Breiten Straße zum Schlossplatz. Durch die Säulen des Nordportals schaut man auf das Alte Museum gegenüber.

Ein völlig neuer Stadtraum entsteht auch im ebenfalls öffentlich zugänglichen Schlüterhof. Wo man künftig Kaffee auf rekonstruiertem Kopfsteinpflaster trinken kann, dreht sich derzeit noch ein Kran. Acht mächtige Säulen warten hinter Gerüsten noch auf ihre Sandstein-Figuren. "Die 140000 Euro für den Antinous wurden von einem Geschäftsmann aus Süddeutschland überwiesen", berichtet Bauchef Hans-Dieter Hegner. Die drei Meter hohe und zwei Tonnen schwere Figur wird zu den Besuchertagen im Schlüterhof aufgestellt und soll zu weiteren Spenden animieren. Über 63 Millionen Euro seien inzwischen zusammen gekommen, so Hegner. Der Förderverein sei zuversichtlich, den Rest bis zur Eröffnung Ende 2019 einzuwerben. Die Schlossfreunde hatten dem Bundestag zugesagt, den gesamten Mehrpreis der historischen Fassaden gegenüber modernen Wänden im Wert von 105 Millionen Euro zu finanzieren.

Wie lebendig diese mit ihren unterschiedlichen Sandsteinfarben wirken, können Baustellen-Besucher bereits auf der Lustgartenseite sehen. Dort wurden die Gerüste zum Teil schon abgenommen. Während die Kopien der Wappen und Figuren in Beige strahlen, sind die wenigen Originale, nach denen sie gefertigt wurden, längst ergraut.

Tage der offenen Baustelle am 24. und 25. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eingang Nord, Schlossplatz 5. Eintritt frei. Programm unter: www.humboldtforum.com